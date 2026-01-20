L’ex hotel Pino approda in consiglio comunale per il via libera

Ex hotel Pino: il progetto di recupero approda in consiglio comunale a fine gennaio per il primo via libera. L’intervento prevede la trasformazione dell’area in una villa bifamiliare, con una drastica riduzione dei volumi edilizi pari a oltre due terzi rispetto alla situazione attuale. Il piano nasce dall’accordo operativo presentato dalla proprietà al Comune di Cesenatico.

Il complesso è di proprietà dell’imprenditore calzaturiero sammaurese Gianvito Rossi, che avrebbe già depositato una richiesta per avviare la demolizione degli edifici ormai fatiscenti. I fabbricati, chiusi e inutilizzati da circa diciotto anni, versano infatti in condizioni di grave degrado, ridotti quasi a ruderi. L’obiettivo è anticipare le operazioni di smantellamento e abbattimento, possibilmente prima dell’avvio della stagione turistica.

A Cesenatico, dunque, il progetto di rigenerazione dell’ex Hotel Pino compie il suo primo passo istituzionale.