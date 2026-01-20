Il football sbarca a Cesenatico

“Ci proponiamo – spiega Davide – di far conoscere il football ai ragazzi che cercano qualcosa di diverso dal solito, dando loro un’alternativa inclusiva e coinvolgente. Cerchiamo di ridurre al minimo i costi, fornendo noi stessi l’occorrente per giocare”.

Una bella sfida, quella di SRU. Ma le sfide non sono certo un problema per Davide e il team: “Anzi, sono la parte più stimolante. Sarebbe bello che la gente conoscesse di più questo mondo. Attualmente stiamo organizzando un torneo a Roma, ma ci piacerebbe portarne uno anche a Cesenatico. L’obiettivo più grande, oltre al benessere di chi vive l’esperienza sportiva con noi, è quello di creare una squadra preparata e magari (chi può dirlo?) portarla alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028”.

Informazioni: Davide Rota – 349 309 9274 – sru.americanfootball@gmail.com

Il flag football è sia maschile che femminile e praticabile dai sei anni in su.