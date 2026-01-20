Natale al Mare, bilancio positivo: sul lungomare è già tempo di futuro

Il villaggio in piazza Andrea Costa chiude con buoni riscontri di pubblico. Confesercenti e Confcommercio: iniziativa apprezzata e base di partenza. FSociety e Carducci Live puntano a un’edizione 2026-2027 più ricca.

È positivo il bilancio di “Natale al Mare”, il villaggio allestito in piazza Andrea Costa per le festività tra fine 2025 e inizio 2026. Da fine novembre all’Epifania la FSociety della famiglia Foresti Bellinati ha portato attrazioni e spettacoli viaggianti, con il coordinamento di Carducci Live e il coinvolgimento di Confcommercio e Confesercenti, in un progetto patrocinato dal Comune per dare luce e vitalità a questa parte della città.

Barbara Pesaresi, direttrice di Confesercenti, parla di “opportunità importante”: nei fine settimana con meteo favorevole “si è visto un maggiore afflusso, in un periodo complicato per il commercio”. Apprezzati anche le vetrine natalizie e la prima ora di parcheggio gratuito. “Natale al Mare contribuisce a illuminare il lungomare – aggiunge – e la valutazione sull’operato della FSociety è positiva; in prospettiva possiamo inserire ancora più attrazioni”.