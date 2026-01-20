Oltre 200 partecipanti ai Winter Camp Fisac

All’Accademia Acrobatica un’intensa settimana di lavoro per Teamgym, Mini-Tramp, Tumbling e Acrobatica sotto la guida di Giampaolo Ciavolella. Selezionati ginnasti di interesse nazionale in vista di gare internazionali e aggiornati i tecnici nel Centro tecnico nazionale
Oltre 200 persone fra atleti, tecnici e accompagnatori hanno preso parte al Winter Camp Nazionale di Teamgym, Mini-Tramp, Tumbling e Acrobatica, organizzato all’Accademia Acrobatica di Cesenatico. Un appuntamento che si è rivelato un importante momento di crescita e di preparazione in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali, scandito da sessioni di lavoro mattutine e pomeridiane particolarmente intense.
Il camp si è svolto sotto la direzione del professor Giampaolo Ciavolella, responsabile tecnico nazionale e selezionatore delle squadre nazionali della Fisac, la Federazione italiana degli sport acrobatici e coreografici.
Le selezioni a Cesenatico
Proprio a Cesenatico, seguendo le indicazioni dei tecnici, sono stati selezionati i ginnasti di interesse nazionale chiamati a partecipare alle varie competizioni internazionali in rappresentanza della federazione: un passaggio chiave per costruire percorsi di alto livello e consolidare un gruppo competitivo.
Il Teamgym, disciplina ginnica che combina elementi acrobatici e coreografici, è in forte crescita e capace di attirare migliaia di praticanti: il camp ha permesso di alzare l’intensità del lavoro tecnico e, allo stesso tempo, di uniformare metodi e obiettivi, creando un confronto diretto tra società e staff federale.
Accanto all’attività sul campo, l’appuntamento ha avuto anche una valenza formativa. Ciavolella e Franca Casadei dell’Accademia Acrobatica – tecnico e giudice internazionale di Teamgym – hanno infatti curato anche momenti di aggiornamento dedicati agli stessi tecnici, nelle palestre di Cesenatico dove opera il Centro tecnico nazionale Fisac.
Winter Camp Cheerleading
Nella stessa sede si è svolto infine anche il Winter Camp di Cheerleading, disciplina nata negli Stati Uniti negli impianti sportivi e cresciuta nel tempo fino a diventare uno sport riconosciuto: dalle prime esibizioni coreografiche con musica si è passati a routine sempre più complesse, con elementi di danza e ginnastica acrobatica, piramidi umane, lanci ed evoluzioni, che richiedono preparazione, coordinazione e sicurezza.