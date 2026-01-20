 Skip to main content
NotizieSport

Oltre 200 partecipanti ai Winter Camp Fisac

Alessandro Mazza20 Gennaio 2026
winter camp accademia acrobatica

All’Accademia Acrobatica un’intensa settimana di lavoro per Teamgym, Mini-Tramp, Tumbling e Acrobatica sotto la guida di Giampaolo Ciavolella. Selezionati ginnasti di interesse nazionale in vista di gare internazionali e aggiornati i tecnici nel Centro tecnico nazionale

Oltre 200 persone fra atleti, tecnici e accompagnatori hanno preso parte al Winter Camp Nazionale di Teamgym, Mini-Tramp, Tumbling e Acrobatica, organizzato all’Accademia Acrobatica di Cesenatico. Un appuntamento che si è rivelato un importante momento di crescita e di preparazione in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali, scandito da sessioni di lavoro mattutine e pomeridiane particolarmente intense.

Il camp si è svolto sotto la direzione del professor Giampaolo Ciavolella, responsabile tecnico nazionale e selezionatore delle squadre nazionali della Fisac, la Federazione italiana degli sport acrobatici e coreografici.

winter camp accademia acrobatica
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Le selezioni a Cesenatico

Proprio a Cesenatico, seguendo le indicazioni dei tecnici, sono stati selezionati i ginnasti di interesse nazionale chiamati a partecipare alle varie competizioni internazionali in rappresentanza della federazione: un passaggio chiave per costruire percorsi di alto livello e consolidare un gruppo competitivo.

Il Teamgym, disciplina ginnica che combina elementi acrobatici e coreografici, è in forte crescita e capace di attirare migliaia di praticanti: il camp ha permesso di alzare l’intensità del lavoro tecnico e, allo stesso tempo, di uniformare metodi e obiettivi, creando un confronto diretto tra società e staff federale.

Accanto all’attività sul campo, l’appuntamento ha avuto anche una valenza formativa. Ciavolella e Franca Casadei dell’Accademia Acrobatica – tecnico e giudice internazionale di Teamgym – hanno infatti curato anche momenti di aggiornamento dedicati agli stessi tecnici, nelle palestre di Cesenatico dove opera il Centro tecnico nazionale Fisac.

winter camp accademia acrobatica

Winter Camp Cheerleading

Nella stessa sede si è svolto infine anche il Winter Camp di Cheerleading, disciplina nata negli Stati Uniti negli impianti sportivi e cresciuta nel tempo fino a diventare uno sport riconosciuto: dalle prime esibizioni coreografiche con musica si è passati a routine sempre più complesse, con elementi di danza e ginnastica acrobatica, piramidi umane, lanci ed evoluzioni, che richiedono preparazione, coordinazione e sicurezza.

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share