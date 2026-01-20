Oltre 200 partecipanti ai Winter Camp Fisac

All’Accademia Acrobatica un’intensa settimana di lavoro per Teamgym, Mini-Tramp, Tumbling e Acrobatica sotto la guida di Giampaolo Ciavolella. Selezionati ginnasti di interesse nazionale in vista di gare internazionali e aggiornati i tecnici nel Centro tecnico nazionale

Oltre 200 persone fra atleti, tecnici e accompagnatori hanno preso parte al Winter Camp Nazionale di Teamgym, Mini-Tramp, Tumbling e Acrobatica, organizzato all’Accademia Acrobatica di Cesenatico. Un appuntamento che si è rivelato un importante momento di crescita e di preparazione in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali, scandito da sessioni di lavoro mattutine e pomeridiane particolarmente intense.

Il camp si è svolto sotto la direzione del professor Giampaolo Ciavolella, responsabile tecnico nazionale e selezionatore delle squadre nazionali della Fisac, la Federazione italiana degli sport acrobatici e coreografici.