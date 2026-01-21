A Cesenatico nasce la rete di stabilimenti balneari Alzheimer friendly

Parallelamente, nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori del Giardino Terapeutico Alzheimer di Cesena, che sorgerà all’interno dei Giardini Pubblici cittadini, con conclusione prevista in primavera. Fortemente voluto dalla Fondazione Maratona Alzheimer, il progetto nasce su impulso di Confartigianato per il Sociale Cesena (A.N.A.P.), in collaborazione con il Comune di Cesena, lo studio Mati di Pistoia, il Credito Cooperativo Romagnolo (BCC) e l’azienda NERI.

Il Giardino ospiterà un percorso guidato e sicuro, pensato per offrire stimolazioni sensoriali ed emozionali grazie alla varietà di piante, panchine per la sosta e una fontana a ciclo continuo, creando un ambiente di calma e tranquillità, fondamentale per le persone con Alzheimer e per i caregiver. In Emilia-Romagna si stima che siano circa 15mila le persone con demenza o Alzheimer.

Il Giardino Terapeutico Alzheimer, insieme a un logo pensato per chi vive la perdita progressiva delle capacità cognitive, rappresenta un tassello chiave nella costruzione di comunità amiche delle persone con demenza, capaci di accogliere e diventare competenti attraverso la conoscenza, unico strumento per superare lo stigma.

Il 15 aprile 2024 è stato siglato il protocollo di intesa programmatico per la fruizione e la cura del Giardino, con il coinvolgimento di Comune di Cesena, AUSL della Romagna, ASP Cesena – Valle Savio, Fondazione Don Baronio e delle associazioni Alzheimer del territorio, riunite in un tavolo di coordinamento permanente. Il progetto è stato inoltre presentato nelle scuole dell’infanzia e primarie di Cesena, per sensibilizzare le nuove generazioni e favorire una cultura dell’inclusione.

Tutti possono contribuire alla realizzazione del Giardino Terapeutico: con una donazione è possibile regalare una pianta, un’erba aromatica, una rosa o un lentisco al nuovo Giardino Alzheimer. Le modalità per partecipare alla raccolta fondi sono disponibili online al link dedicato.