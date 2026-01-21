Azzurro come il Pesce 2026: ufficiali le date della sagra

La manifestazione, tra le più attese sagre gastronomiche di primavera, celebra la cucina di pesce, le ricette tipiche della costa e i prodotti del mare, offrendo a visitatori e turisti un’esperienza autentica fatta di degustazioni, incontri e convivialità e atmosfera unica. Passeggiando tra stand gastronomici e scorci suggestivi, sarà possibile assaporare piatti a base di pesce e vivere il centro storico in una veste speciale.