Crans-Montana: buone condizioni per la 29enne riminese trasferita al Bufalini

Bollettino medico sulle condizioni cliniche della 29enne riminese rimasta ferita nell’incendio di Crans-Montana. La giovane è stata trasferita oggi (mercoledì 21 gennaio) dall’ospedale Niguarda di Milano all’ospedale Bufalini di Cesena per proseguire il suo percorso di cura.
Attualmente la paziente è ricoverata presso l’Unità Operativa Centro Grandi Ustionati Romagna dell’ospedale Bufalini. Secondo quanto comunicato dall’Ufficio Stampa Ausl Romagna, le condizioni cliniche sono buone e compatibili con il trasferimento in una struttura specializzata sul territorio.
Il personale sanitario del Centro Grandi Ustionati Romagna è costantemente al lavoro per garantire le migliori cure possibili, proseguendo il percorso terapeutico già avviato al Niguarda. Il monitoraggio clinico prosegue con attenzione, nell’ottica di un recupero graduale e completo.
L’Ausl Romagna conferma la piena presa in carico della paziente presso l’ospedale Bufalini di Cesena, punto di riferimento regionale per il trattamento dei grandi ustionati.
Le parole del presidente della Regione Emilia Romagna
“A Eleonora Palmieri l’abbraccio di tutta la comunità dell’Emilia Romagna. In queste settimane tutte e tutti noi abbiamo sperato che le sue condizioni migliorassero per consentire un trasferimento. Da oggi è all’ospedale Bufalini di Cesena, uno dei due centri regionali per i grandi ustionati di eccellenza internazionale, insieme a quello di Parma. Sarà seguita da professioniste e professionisti di primo livello dove poter proseguire il proprio percorso di cura e recupero”.
“Grazie all’ospedale Niguarda di Milano, a tutte e tutti suoi professionisti che finora hanno garantito le cure a Eleonora Palmieri, come a molti dei feriti italiani”, chiude de Pascale.
Il centro Grandi Ustionati del Bufalini
Diretto dal prof. Davide Melandri, è hub regionale e sovraregionale di alta specialità per le ustioni (anche pediatriche), accogliendo pazienti gravemente ustionati o affetti da gravi e rare patologie dermatologiche che richiedono cure particolarmente intensive.
Ogni anno i pazienti ricoverati sono in media 110 e oltre 600 gli interventi chirurgici eseguiti. In particolare, il Centro Grandi ustionati dispone di 10 posti letto ed è particolarmente studiato per proteggere i malati dal pericolo di infezioni, grazie alla presenza di letti ad aria, fluidizzati e riscaldati, di una vasca di balneazione dedicata alla pulizia delle ferite fino al controllo della carica microbica ambientale, della temperatura e umidità, attraverso sistemi di condizionamento e ricircolo. Vi operano 8 dermatologi ospedalieri, 2 chirurghi plastici, 1 psicologo, 1 Terapista della riabilitazione, 2 biotecnologi, 1 biologo, 8 Tecnici di laboratorio, 1 caposala, 31 infermieri e 2 operatori sociosanitari.