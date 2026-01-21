La curvatura dello spazio-tempo fotografata a Cesenatico

La fotografia è il risultato di un lungo e sistematico lavoro di osservazione della Costellazione del Sagittario, condotto dall’astrofotografa da agosto 2025 a gennaio 2026. L’immagine fa parte della mostra di astrofotografia “Origo Foraminis Albi”, dedicata a Sagittarius B2, Sagittarius A* e Sagittarius A* elevato alla potenza di i.

La mostra è visitabile a Cesenatico fino al 20 febbraio a Roma42 Spazio Arte – Auditorium Lucio Briganti, in viale Roma 42/42A. L’esposizione è dedicata ai genitori dell’artista, Edoardo Mario Briganti e Clelia Elia Rossetti, ed è aperta al pubblico con ingresso libero nei seguenti orari:

Martedì, venerdì e sabato : 16.00 – 18.00

Mercoledì: 10.00 – 12.00

Un evento che unisce astrofotografia, astronomia, scienza e ricerca personale, offrendo al pubblico uno sguardo suggestivo sulla curvatura dello spazio-tempo, su Sagittarius A* e sui misteri più profondi dell’Universo.