 Skip to main content
Notizie

La curvatura dello spazio-tempo fotografata a Cesenatico

Anna Budini21 Gennaio 2026
Lia Briganti

La curvatura dello spazio-tempo fotografata a Cesenatico nella Costellazione del Sagittario è al centro di una nuova e suggestiva osservazione astronomica firmata da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa. La sera del 6 gennaio, alle 20.04, dal terrazzo della sua abitazione nel centro storico di Cesenatico, Lia Briganti ha immortalato un fenomeno che richiama uno dei concetti fondamentali della Teoria della Relatività Generale di Albert Einstein: la curvatura dello spazio-tempo generata da un corpo di enorme massa.

Durante l’osservazione della Costellazione del Sagittario, in una data considerata propizia per la sua visibilità, l’astrofotografa ha individuato il cosiddetto “punto chiave” in cui risulta osservabile Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio situato al centro della Via Lattea. Per raggiungere questo risultato, Lia Briganti ha applicato un approccio osservativo empirico-sperimentale, basato su un metodo matematico originale da lei messo a punto.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Secondo l’interpretazione proposta dall’autrice, nella fotografia sarebbe visibile la curvatura delle tre dimensioni dello spazio – lunghezza, larghezza e profondità – prodotta dall’intensa energia gravitazionale di Sagittarius A*. In questo contesto, Briganti introduce anche il concetto di una possibile evenienza del “buco bianco” Sagittarius A*, elevato alla potenza di i (numero immaginario), come elaborazione teorica personale che accompagna la lettura dell’immagine.

Come afferma la Relatività Generale di Einstein, ogni corpo dell’Universo influisce sullo spazio-tempo in relazione alla propria massa ed energia. Un oggetto estremamente massivo come un buco nero supermassiccio provoca una deformazione del campo gravitazionale circostante, determinando un rallentamento e una curvatura dello spazio-tempo. È proprio questa deformazione che, secondo Briganti, emergerebbe visivamente nello scatto.

Lia Briganti

La fotografia è il risultato di un lungo e sistematico lavoro di osservazione della Costellazione del Sagittario, condotto dall’astrofotografa da agosto 2025 a gennaio 2026. L’immagine fa parte della mostra di astrofotografia “Origo Foraminis Albi”, dedicata a Sagittarius B2, Sagittarius A* e Sagittarius A* elevato alla potenza di i.

La mostra è visitabile a Cesenatico fino al 20 febbraioRoma42 Spazio Arte – Auditorium Lucio Briganti, in viale Roma 42/42A. L’esposizione è dedicata ai genitori dell’artista, Edoardo Mario Briganti e Clelia Elia Rossetti, ed è aperta al pubblico con ingresso libero nei seguenti orari:

  • Martedì, venerdì e sabato: 16.00 – 18.00

  • Mercoledì: 10.00 – 12.00

Un evento che unisce astrofotografia, astronomia, scienza e ricerca personale, offrendo al pubblico uno sguardo suggestivo sulla curvatura dello spazio-tempo, su Sagittarius A* e sui misteri più profondi dell’Universo.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share