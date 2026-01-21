Maggioranza regionale: “No al commissariamento dell’Emilia Romagna”

No al commissariamento della Regione Emilia-Romagna sul dimensionamento scolastico. È la posizione netta espressa dalla Maggioranza in Assemblea Legislativa regionale, che in conferenza stampa ha presentato una risoluzione unitaria a prima firma della consigliera Maria Costi, presidente della Commissione Scuola. L’atto ribadisce la ferma opposizione all’ipotesi di intervento diretto del Governo, giudicato una grave forzatura istituzionale e una lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Secondo la Maggioranza, l’Emilia Romagna ha affrontato il tema del dimensionamento scolastico con responsabilità, nel pieno rispetto delle norme e attraverso un confronto costante con enti locali, autonomie scolastiche e comunità educanti. Un metodo condiviso che ha consentito di costruire un sistema scolastico equilibrato, efficiente e sostenibile, già oggi caratterizzato da una media di alunni per istituzione scolastica superiore al parametro nazionale.

“Il commissariamento della Regione Emilia Romagna sul dimensionamento scolastico è una scelta sbagliata e ingiustificata – dichiarano la consigliera Maria Costi insieme ai capigruppo Paolo Calvano (PD), Simona Larghetti (AvS), Lorenzo Casadei (M5S) e Vincenzo Paldino (Civici) – perché ignora il lavoro serio e condiviso portato avanti in questi anni. È un atto centralista che colpisce la scuola pubblica, l’autonomia regionale e penalizza in particolare i territori montani e interni”.