Notizie

Sabato torna la raccolta alimentare di solidarietà

Anna Budini21 Gennaio 2026
Sabato 24 gennaio torna la raccolta alimentare per aiutare le famiglie indigenti del territorio di Cesenatico, una giornata di solidarietà e di vicinanza che coinvolge tante forze della città di Cesenatico: i comitati di zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’amministrazione comunale, i supermercati aderenti e tutti i cittadini che con il l’impegno e la generosità saranno sicuramente in prima linea come hanno sempre fatto. Quanto raccolto sarà donato a cinque associazioni di promozione sociale che operano a Cesenatico: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della vita che hanno sede in Cesenatico, le quali distribuiranno i prodotti alimentari raccolti a persone e famiglie indigenti del territorio.

I prodotti che si potranno donare – mentre si fa la spesa – sono quelli a lunga conservazione come: pasta, riso, fagioli e piselli in scatola, tonno, olio, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione zucchero, succhi di frutta, confettura in barattolo, fette biscottate, biscotti, merendine, biscotti per l’infanzia, omogeneizzati, pannolini per bambini, materiale per igiene personale e della casa, detersivi.

I banchetti saranno presenti nei seguenti supermercati: FAMILA Market Bagnarola di via Tobagi, 9; FAMILA Market Sala di Cesenatico di via Campone Sala, 350; FAMILA Cesenatico Statale Adriatica 2100;  FAMILA Cesenatico – Villamarina, via Litorale Marina 91/A; CONAD di via A. Gramsci, 33; CONAD di via Cecchini 56; COOP di Via Saffi, 90; al D-PIÙ di Via Negrelli, 24.

Chi volesse partecipare anche come volontario e presenziare ai diversi banchetti può rivolgersi a Marilena Pasini chiamando il numero 338 8504885 tutti i giorni dalle 15. La presenza dei volontari è richiesta per le ore pomeridiane dalle 12 alle 17.

“L’appuntamento della raccolta alimentare è un momento importante per tutta la nostra comunità e ringrazio i comitati di zona per l’impegno profuso in questa fase organizzativa. Invito chiunque ne abbia possibilità a partecipare all’iniziativa per un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà del nostro territorio”, conclude l’assessore Mauro Gasperini.

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

