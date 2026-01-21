Sabato torna la raccolta alimentare di solidarietà

Sabato 24 gennaio torna la raccolta alimentare per aiutare le famiglie indigenti del territorio di Cesenatico, una giornata di solidarietà e di vicinanza che coinvolge tante forze della città di Cesenatico: i comitati di zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’amministrazione comunale, i supermercati aderenti e tutti i cittadini che con il l’impegno e la generosità saranno sicuramente in prima linea come hanno sempre fatto. Quanto raccolto sarà donato a cinque associazioni di promozione sociale che operano a Cesenatico: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della vita che hanno sede in Cesenatico, le quali distribuiranno i prodotti alimentari raccolti a persone e famiglie indigenti del territorio.

I prodotti che si potranno donare – mentre si fa la spesa – sono quelli a lunga conservazione come: pasta, riso, fagioli e piselli in scatola, tonno, olio, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione zucchero, succhi di frutta, confettura in barattolo, fette biscottate, biscotti, merendine, biscotti per l’infanzia, omogeneizzati, pannolini per bambini, materiale per igiene personale e della casa, detersivi.