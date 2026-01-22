Cesenatico: scuola in movimento e musica per il benessere

Il progetto Play Active School, promosso dall’USR Emilia-Romagna – Ambito territoriale Forlì-Cesena e Rimini, potenzia l’educazione motoria nelle classi prime, seconde e terze, in particolare dove manca il docente specialista. Un esperto di Educazione Motoria affiancherà le insegnanti con incontri quindicinali, favorendo un approccio psicomotorio inclusivo e la continuità educativa. La formazione coinvolgerà anche i docenti, con attività pratiche svolte nella palestra rinnovata del plesso “2 agosto 1849” e workshop curati, tra gli altri, da Simone Monti, referente di Educazione Motoria del Circolo. Il progetto include inoltre momenti informativi per le famiglie su stili di vita sani, alimentazione e importanza del movimento, oltre alla dotazione di kit di attrezzi ludico-motori per ogni classe. L’iniziativa, sostenuta da enti pubblici e sponsor privati attraverso la formula “Adotta una classe”, si svolgerà da fine gennaio a maggio.

In parallelo prende avvio Le Città della Musica, progetto che afferma l’educazione musicale come diritto di tutti. Grazie ai finanziamenti del Programma FSE+ 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna, il Primo Circolo Didattico entra nella rete regionale di scuole che sperimentano nuovi percorsi per rendere la musica accessibile a ogni alunno. Sono previste attività di propedeutica musicale, orchestre giovanili, laboratori corali e interventi di musicoterapia, con particolare attenzione agli studenti con disabilità. Nel plesso di viale Torino, il laboratorio “MUSIC ART – Suonati… si diventa” accompagna bambini e insegnanti in un apprendimento musicale creativo e cooperativo fino a giugno.