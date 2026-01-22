Si balla “come una volta” alla discoteca Energy di Cesenatico

Venerdì 23 febbraio torna alla discoteca Energy di Cesenatico uno dei format più amati dal pubblico adulto e over, ma in una veste completamente rinnovata: Energy History.
Un evento pensato per chi ha voglia di spegnere social e tv e tornare a vivere la discoteca vera, quella fatta di incontri, musica e divertimento autentico. L’invito è chiaro: ritrovarsi subito dopo cena, proprio come una volta, nel vero club della Riviera, con la possibilità di entrare già dalle 22 e ballare fino a tarda notte.
Protagonista assoluta sarà la musica dance e house di tutti i tempi, un viaggio sonoro che attraversa oltre 50 anni di storia, capace di far rivivere le emozioni delle grandi notti che hanno reso leggendaria la discoteca Energy – Paradiso. In consolle saliranno dj Robertino Relight e dj Michelino, accompagnati alla voce dallo storico Franz Collini, artisti che hanno segnato la storia della nightlife romagnola.
Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica dance, la house music, il divertimento di qualità e le serate dedicate a un pubblico over 30 e over 40.
Info e prenotazione tavoli: 378 402 2577.