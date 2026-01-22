Si balla “come una volta” alla discoteca Energy di Cesenatico

Venerdì 23 febbraio torna alla discoteca Energy di Cesenatico uno dei format più amati dal pubblico adulto e over, ma in una veste completamente rinnovata: Energy History.

Un evento pensato per chi ha voglia di spegnere social e tv e tornare a vivere la discoteca vera, quella fatta di incontri, musica e divertimento autentico. L’invito è chiaro: ritrovarsi subito dopo cena, proprio come una volta, nel vero club della Riviera, con la possibilità di entrare già dalle 22 e ballare fino a tarda notte.