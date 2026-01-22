Al via i lavori per rendere più moderna la Sala Consiliare di Cesenatico

Nella prima metà di febbraio cominceranno i lavori di ammodernamento della Sala Consiliare del Comune di Cesenatico che renderanno questo luogo così importante per il lavoro dell’amministrazione ancora più moderno e all’avanguardia.

Al momento la sala è dotata di microfoni personali per ogni consigliere, impianto di amplificazione, proiettore e telecamere che permettono la visione in diretta streaming di tutte le sedute.

Con i nuovi lavori – sostenuti da un investimento di oltre 15mila euro – si procederà all’installazione di nuovi microfoni smart e alla creazione di postazioni che permetteranno ai consiglieri di partecipare alle sedute del consiglio anche a distanza, dando un’opportunità in più di partecipazione ai rappresentanti di maggioranza e minoranza. Con il nuovo sistema si potrà intervenire e partecipare al dibattito, e nelle prossime sedute consiliari dovrà anche essere adeguato il regolamento per ufficializzare questa nuova funzione “mista”. Questa implementazione sarà utile anche per conferenze e riunioni per cui si utilizza sempre di più una modalità ibrida con interventi in presenza e online.