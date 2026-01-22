 Skip to main content
Metalmeccanici Romagna in affanno: “Servono scelte strutturali”

Anna Budini22 Gennaio 2026
Metalmeccanici

Metalmeccanici Romagna in difficoltà tra calo degli ordini, rallentamento produttivo e transizione industriale. È un quadro complesso quello emerso dal Consiglio Generale della FIM CISL Romagna, svoltosi a Cesena, che ha riunito dirigenti sindacali, delegati aziendali e rappresentanti territoriali, con la partecipazione della Segretaria Generale FIM CISL Emilia-Romagna Roberta Castronuovo, della Segretaria CISL Romagna Elena Fiero e del Segretario Generale nazionale FIM CISL Ferdinando Uliano.

A fotografare la situazione del settore metalmeccanico in Romagna è stato il segretario generale Riccardo Zoli (FIM CISL Romagna), che ha parlato di una fase particolarmente delicata per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

“Negli ultimi mesi – ha spiegato Zoli – registriamo un rallentamento produttivo diffuso, una contrazione degli ordini e un aumento del ricorso agli ammortizzatori sociali, soprattutto nelle imprese medio-piccole. Non si tratta di crisi isolate, ma di difficoltà che interessano intere filiere metalmeccaniche e che rischiano di produrre effetti duraturi sull’occupazione”.

Secondo la FIM CISL Romagna, i dati sulla cassa integrazione vanno letti con attenzione. “Il calo complessivo del 13% nei primi nove mesi del 2025 in Romagna non deve trarre in inganno – ha sottolineato Zoli – perché i volumi restano elevati e il quadro territoriale è disomogeneo”.

Se infatti Rimini (-26,06%) e Ravenna (-14,42%) mostrano una riduzione delle ore di cassa integrazione, Forlì-Cesena registra un aumento del 15,70%, superiore anche al dato regionale dell’Emilia-Romagna (+11,41%). “Siamo nel pieno di una transizione industriale complessa che richiede risposte strutturali e una vera politica industriale, non interventi emergenziali”, ha aggiunto.

Nel corso del Consiglio Generale sono state affrontate anche alcune vertenze metalmeccaniche particolarmente critiche. Tra queste la Sacim, storica azienda cesenate produttrice di cisterne per liquidi, coinvolta in un concordato liquidatorio che solleva forti preoccupazioni sul futuro industriale e occupazionale. Desta allarme anche la situazione della Bipres, azienda contoterzista attiva nello stampaggio, nella carpenteria pesante e nelle lavorazioni CNC, oggi impegnata in un contratto di solidarietà in deroga fino a ottobre 2026, con il rischio concreto di chiusura di uno stabilimento.

“Situazioni di questo tipo – ha ribadito Zoli – non possono essere gestite solo con strumenti tampone. Serve un impegno straordinario delle istituzioni per salvaguardare aziende che rappresentano un patrimonio produttivo e di competenze per la Romagna”.

Metalmeccanici

Ampio spazio è stato dedicato anche al Contratto Collettivo Nazionale dei Metalmeccanici (CCNL). Il Segretario Generale nazionale FIM CISL Ferdinando Uliano ha illustrato i contenuti dell’accordo firmato con Federmeccanica e Assistal.

“Il nuovo CCNL metalmeccanici – ha dichiarato Uliano – rafforza salari e diritti di oltre 1,5 milioni di lavoratrici e lavoratori. In una fase segnata da inflazione e incertezza economica, questo rinnovo garantisce stabilità e difesa del potere d’acquisto”.

Il contratto prevede un aumento complessivo di 205 euro sui minimi contrattuali al livello medio (C3) in quattro anni, con la conferma del meccanismo di adeguamento all’IPCA-NEI, una quota di salario aggiuntivo e una clausola di salvaguardia contro i picchi inflattivi.
Particolare attenzione è stata posta anche al contrasto alla precarietà: percentuali certe di stabilizzazione dei contratti a termine e diritto alla trasformazione a tempo indeterminato per i lavoratori in staff leasing dopo 48 mesi.

Tra le altre novità del CCNL metalmeccanici, Uliano ha ricordato la sperimentazione sulla riduzione dell’orario di lavoro, il rafforzamento delle relazioni sindacali, del diritto alla formazione continua, delle tutele su salute e sicurezza e il sostegno ai lavoratori più fragili. “Il contratto nazionale – ha concluso – resta il principale strumento di tutela collettiva e questo rinnovo ne rafforza il ruolo”.

Il Consiglio Generale della FIM CISL Romagna ha infine ribadito l’impegno sul fronte della sicurezza sul lavoro, della formazione professionale, del ricambio generazionale e della transizione tecnologica e ambientale, snodi decisivi per il futuro del comparto.

“Difendere il lavoro metalmeccanico – ha concluso Riccardo Zoli – significa difendere il futuro industriale della Romagna”.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

