Metalmeccanici Romagna in affanno: “Servono scelte strutturali”

Ampio spazio è stato dedicato anche al Contratto Collettivo Nazionale dei Metalmeccanici (CCNL). Il Segretario Generale nazionale FIM CISL Ferdinando Uliano ha illustrato i contenuti dell’accordo firmato con Federmeccanica e Assistal.

“Il nuovo CCNL metalmeccanici – ha dichiarato Uliano – rafforza salari e diritti di oltre 1,5 milioni di lavoratrici e lavoratori. In una fase segnata da inflazione e incertezza economica, questo rinnovo garantisce stabilità e difesa del potere d’acquisto”.

Il contratto prevede un aumento complessivo di 205 euro sui minimi contrattuali al livello medio (C3) in quattro anni, con la conferma del meccanismo di adeguamento all’IPCA-NEI, una quota di salario aggiuntivo e una clausola di salvaguardia contro i picchi inflattivi.

Particolare attenzione è stata posta anche al contrasto alla precarietà: percentuali certe di stabilizzazione dei contratti a termine e diritto alla trasformazione a tempo indeterminato per i lavoratori in staff leasing dopo 48 mesi.

Tra le altre novità del CCNL metalmeccanici, Uliano ha ricordato la sperimentazione sulla riduzione dell’orario di lavoro, il rafforzamento delle relazioni sindacali, del diritto alla formazione continua, delle tutele su salute e sicurezza e il sostegno ai lavoratori più fragili. “Il contratto nazionale – ha concluso – resta il principale strumento di tutela collettiva e questo rinnovo ne rafforza il ruolo”.

Il Consiglio Generale della FIM CISL Romagna ha infine ribadito l’impegno sul fronte della sicurezza sul lavoro, della formazione professionale, del ricambio generazionale e della transizione tecnologica e ambientale, snodi decisivi per il futuro del comparto.

“Difendere il lavoro metalmeccanico – ha concluso Riccardo Zoli – significa difendere il futuro industriale della Romagna”.