Sicurezza urbana, De Pascale scrive a Meloni

Secondo il presidente De Pascale, “non basta aumentare le pene se poi, a pochi giorni dal reato, le stesse persone tornano in libertà. Non basta evocare i flussi migratori irregolari se non esistono strumenti efficaci per il rimpatrio di soggetti socialmente pericolosi. E non servono decreti sicurezza generici, che affrontano tutto senza intervenire sulle vere priorità. Il problema è strutturale: il sistema attuale non funziona. Le Regioni investono risorse importanti, ma restano escluse dai luoghi decisionali, come il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove si definiscono le strategie operative”.

Per questo la Regione Emilia Romagna avanza proposte concrete per rafforzare la sicurezza pubblica:

coinvolgere le Regioni nei Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica ;

avviare una riforma della Polizia Locale ;

fornire strumenti operativi reali alle Regioni ;

riequilibrare la distribuzione delle forze dell’ordine sui territori.

“La sicurezza non può essere uno slogan né un tema di propaganda. La sicurezza è un diritto, e richiede collaborazione istituzionale, investimenti mirati e scelte efficaci per proteggere davvero le comunità”, conclude De Pascale.