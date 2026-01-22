Il sonno e i suoi disturbi: incontro a Cesenatico

Il Circolo ARCI Borella di Cesenatico, in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo e con il patrocinio del Comune di Cesenatico, propone il secondo appuntamento dedicato alla prevenzione e promozione della salute.

L’incontro si terrà venerdì 23 gennaio alle 20.45 e sarà dedicato a un tema fondamentale per il benessere psicofisico: “Il sonno e i suoi disturbi”.

Detti popolari come “Chi dorme non piglia pesci” hanno spesso dipinto il sonno come tempo perso. Nulla di più lontano dalla realtà. Il sonno è una fase essenziale della vita, un vero e proprio “custode della salute”. In media, una persona trascorre circa 25 anni dormendo, un tempo indispensabile per il corretto funzionamento di cervello, cuore, sistema immunitario ed equilibrio psichico.