Il sonno e i suoi disturbi: incontro a Cesenatico

Il Circolo ARCI Borella di Cesenatico, in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo e con il patrocinio del Comune di Cesenatico, propone il secondo appuntamento dedicato alla prevenzione e promozione della salute.
L’incontro si terrà venerdì 23 gennaio alle 20.45 e sarà dedicato a un tema fondamentale per il benessere psicofisico: “Il sonno e i suoi disturbi”.
Detti popolari come “Chi dorme non piglia pesci” hanno spesso dipinto il sonno come tempo perso. Nulla di più lontano dalla realtà. Il sonno è una fase essenziale della vita, un vero e proprio “custode della salute”. In media, una persona trascorre circa 25 anni dormendo, un tempo indispensabile per il corretto funzionamento di cervello, cuore, sistema immunitario ed equilibrio psichico.
Obiettivo della serata è favorire un precoce e corretto inquadramento diagnostico, per indirizzare le persone verso un percorso terapeutico adeguato.
Come spiega il Dr. Roberto Vetrugno, neurologo e dottore di ricerca in Medicina del Sonno, relatore dell’incontro: “Circa il 50% dei pazienti che si rivolge al nostro Centro lamenta una restrizione o frammentazione del sonno notturno, riferita come insonnia”. Accanto a questa, esistono altri disturbi frequenti come la sindrome delle apnee notturne, la sindrome delle gambe senza riposo e i disturbi motori del sonno, tutti in grado di compromettere la salute e il benessere diurno.
Qualsiasi disturbo che interferisca in modo duraturo con la qualità del sonno può incidere negativamente su cervello, apparato cardiovascolare, sistema endocrino e benessere psicologico. Per questo, intervenire tempestivamente sui disturbi del sonno è fondamentale per migliorare la salute complessiva della persona.
La partecipazione è libera e gratuita.