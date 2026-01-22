Teatro Comunale, “5 centimetri d’aria”: il rapimento Mazzotti

Lo spettacolo:

Il testo rievoca la stagione italiana dei sequestri di giovani eredi di grandi famiglie imprenditoriali per mano della criminalità organizzata – fortemente mediatica fu la vicenda di Paul Getty III – che, a partire dal rapimento di Pietro Torielli jr, si concentrò particolarmente in Lombardia.

Furono anni con una lunga serie di violenze, di richieste di riscatti esorbitanti utilizzati poi per finanziare il nascente traffico di stupefacenti. Il contesto fu ancora più crudo per le condizioni di detenzione sempre più disumane di ostaggi che spesso non tornarono a casa. Ciò avvenne soprattutto a mano a mano che Cosa Nostra si andava sostituendo alla ‘ndrangheta nella pratica di questi crimini.

Come accadde a “Cricri”, 18 anni appena compiuti, rapita la sera stessa in cui era uscita, con il fidanzato e un’amica, per festeggiare la maturità classica e la maggiore età. Fu tenuta prigioniera per 28 giorni in una buca, denutrita, con solo un tubo di plastica di cinque centimetri di diametro come presa d’aria.

La storia di Cristina Mazzotti e dei figli rapiti è un progetto di Nando dalla Chiesa e Marco Rampoldi. Testo Paola Ornati; regia Marco Rampoldi; spazio scenico Marco Rossi.

Sul palco Lucia Marinsalta per una produzione Piccolo Teatro di Milano –Teatro d’Europa in collaborazione con Università degli Studi di Milano.