Ausl Romagna, solleciti pagamento ticket: i chiarimenti

Le indicazioni di Ausl:

Nel caso dei cittadini esenti, l’Azienda ha già inviato agli interessati un SMS con l’indicazione di non procedere al pagamento e di attendere comunicazione scritta a domicilio.

E’ in corso l’individuazione dei cittadini che avevano già saldato ma a cui è arrivata una lettera di sollecito di pagamento non dovuto per la stessa prestazione. Per questi si sta provvedendo al progressivo invio degli SMS di segnalazione.

I cittadini che avessero già dato corso al pagamento richiesto con i recenti solleciti e che rilevassero che non era dovuto, possono inviare la richiesta di rimborso indirizzandola a ticket.ra@auslromagna.it , allegando la ricevuta di pagamento.