Cervia, il sindaco Missiroli ritira le dimissioni

Dopo le polemiche e il clamore mediatico seguito alle indagini della Procura di Ravenna, il primo cittadino di Cervia torna sui suoi passi. «Il quadro ora è più chiaro, respingo ogni addebito».

CERVIA – Mattia Missiroli resta alla guida di Cervia. Il sindaco ha annunciato il ritiro formale delle dimissioni, rassegnate lo scorso 5 gennaio in seguito al coinvolgimento in un’inchiesta giudiziaria. Una decisione che arriva allo scadere dei venti giorni previsti dalla legge e che segna la ripresa del mandato amministrativo. A riportarlo numerosi quotidiani.

La difesa: «Vittima di una gogna mediatica»

Missiroli ripercorre le tappe di un mese turbolento, iniziato il 21 dicembre con la notizia delle indagini a suo carico. Il sindaco ha parlato apertamente di un «attacco di inaudita violenza» e di una gogna mediatica che ha travolto non solo la sua figura istituzionale, ma anche la sua famiglia.

“Una scelta sofferta, assunta esclusivamente nell’interesse della città e per la tutela dei miei figli”, spiega Missiroli, sottolineando come le dimissioni fossero state un atto di responsabilità in un momento di estrema pressione.