Cesenatico, al via la raccolta alimentare

Giulia Zannetti23 Gennaio 2026
Torna la raccolta alimentare a Cesenatico, sabato 24 gennaio.

A darne comunicazione è il primo cittadino attraverso un post social: “domani torna la raccolta alimentare per aiutare le famiglie indigenti del territorio di Cesenatico, una giornata di solidarietà e di vicinanza che coinvolge tante forze della città di Cesenatico: i comitati di zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’Amministrazione Comunale, i supermercati aderenti e tutti i cittadini che con il l’impegno e la generosità saranno sicuramente in prima linea come hanno sempre fatto” – comincia così.

“Quanto raccolto sarà donato a cinque associazioni di promozione sociale che operano a Cesenatico: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della vita che hanno sede in Cesenatico, le quali distribuiranno i prodotti alimentari raccolti a persone e famiglie indigenti del territorio.
Vi aspettiamo nei supermercati aderenti – prosegue e conclude”.

Le realtà aderenti:

-Famila Market Statale (SS 16, 2100)

-Famila Market Villamarina (Via Litorale Marina 91/A)

-Famila Market Bagnarola (Via Tobagi 9)

-Famila Market Sala di Cesenatico (Via Campone Sala 350)

-Conad (Via Cecchini 56)

-Conad (A. Gramsci 33)

-Coop (Via Saffi 90)

-D-Più (Via Negrelli 24).

