Cesenatico, al via la raccolta alimentare

Torna la raccolta alimentare a Cesenatico, sabato 24 gennaio.
A darne comunicazione è il primo cittadino attraverso un post social: “domani torna la raccolta alimentare per aiutare le famiglie indigenti del territorio di Cesenatico, una giornata di solidarietà e di vicinanza che coinvolge tante forze della città di Cesenatico: i comitati di zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’Amministrazione Comunale, i supermercati aderenti e tutti i cittadini che con il l’impegno e la generosità saranno sicuramente in prima linea come hanno sempre fatto” – comincia così.
“Quanto raccolto sarà donato a cinque associazioni di promozione sociale che operano a Cesenatico: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della vita che hanno sede in Cesenatico, le quali distribuiranno i prodotti alimentari raccolti a persone e famiglie indigenti del territorio.
Vi aspettiamo nei supermercati aderenti – prosegue e conclude”.
Le realtà aderenti:
-Famila Market Statale (SS 16, 2100)
-Famila Market Villamarina (Via Litorale Marina 91/A)
-Famila Market Bagnarola (Via Tobagi 9)
-Famila Market Sala di Cesenatico (Via Campone Sala 350)
-Conad (Via Cecchini 56)
-Conad (A. Gramsci 33)
-Coop (Via Saffi 90)
-D-Più (Via Negrelli 24).
