Cesenatico, al via la raccolta alimentare

Torna la raccolta alimentare a Cesenatico, sabato 24 gennaio.

A darne comunicazione è il primo cittadino attraverso un post social: “domani torna la raccolta alimentare per aiutare le famiglie indigenti del territorio di Cesenatico, una giornata di solidarietà e di vicinanza che coinvolge tante forze della città di Cesenatico: i comitati di zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’Amministrazione Comunale, i supermercati aderenti e tutti i cittadini che con il l’impegno e la generosità saranno sicuramente in prima linea come hanno sempre fatto” – comincia così.