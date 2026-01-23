Cesenatico, torna lo psicologo del lavoro per i dipendenti comunali

Con la determina del 20 gennaio 2026, il Comune di Cesenatico conferma il proprio impegno nella tutela del benessere organizzativo e nella prevenzione dello stress lavoro-correlato tra i dipendenti comunali, dando continuità a un percorso avviato ormai da diversi anni.

Già dal 2017, l’amministrazione comunale ha avviato un approfondimento strutturato delle problematiche legate allo stress lavoro-correlato, attraverso corsi di informazione e formazione mirati all’individuazione di interventi concreti per la riduzione del rischio psicosociale nei luoghi di lavoro. Un percorso che ha trovato un ulteriore sviluppo nel 2019, con l’attivazione di uno sportello d’ascolto per i dipendenti del Comune di Cesenatico, affidato a uno psicologo del lavoro.

Negli anni, il centro d’ascolto ha proseguito la propria attività ottenendo risultati positivi, diventando un punto di riferimento per molti lavoratori dell’Ente. Lo sportello ha permesso di affrontare problematiche emozionali, relazionali e professionali, favorendo un miglioramento del clima lavorativo e del benessere psicologico individuale. L’incarico, in scadenza il 31 dicembre 2025, è stato oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione.