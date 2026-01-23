Tonni rossi nella rete: festa sui pescherecci Sirio e Madonna delle Grazie

Dal mare al mercato ittico

Erano a circa 4 miglia dalla costa (meno di 8 chilometri) in corrispondenza della della foce del Rubicone quando la rete, trascinata a mezzo mare da entrambi i pescherecci, si è gonfiata con i tre pelagici. Due dei tre tonni pesavano 79 chili, il terzo 62. Sono stati battuti al mercato ittico a 15,8 euro al chilo e sono stati acquistati da Ecopesce.

Probabilmente qualcuno si chiederà: come mai i tonni, che sono specie protetta, sono stati liberamente pescati e venduti? Questo perché c’è la così detta quota accidentale. Lo stato ha previsto la possibilità di pescare il tonno rosso, ma solo ad alcune condizioni stringenti.