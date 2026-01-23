Arriva l’Unità mobile, il nuovo presidio della Polizia Locale di Cesenatico

Il comandante Rizzo ha illustrato le principali novità introdotte a Cesenatico nell’ultimo anno: l’istituzione dell’unità cinofila, che ha portato al sequestro di un chilo e mezzo di droga, 11 arresti, l’attivazione delle zone rosse, l’efficientamento della Centrale Operativa, il miglioramento delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, l’introduzione del targa system a Villamarina e in via Cesenatico, oltre all’aumento delle assunzioni stagionali estive della Polizia Locale. Agli agenti sono stati inoltre forniti spray al peperoncino, bastone estensibile, giubbotti antitaglio e antiproiettile e un cuscino per i TSO.

Lo sguardo al futuro è stato invece affidato all’assessore Gasperini, che ha annunciato gli investimenti previsti nel bilancio 2026: 300mila euro per il potenziamento e il revamping della videosorveglianza, 350mila euro per il miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle zone carenti e 500mila euro per manutenzioni stradali e marciapiedi. Ma soprattutto, nell’estate 2026, diventerà operativo un ufficio mobile giornaliero della Polizia Locale, destinato a diventare un importante presidio di legalità. L’unità mobile sarà utilizzata per il rilievo degli incidenti e come presidio dinamico di sicurezza nelle frazioni e nei quartieri.