Arriva l’Unità mobile, il nuovo presidio della Polizia Locale di Cesenatico

In arrivo a Cesenatico, nell’estate 2026, un ufficio mobile giornaliero della Polizia Locale, destinato a diventare un importante presidio di legalità. L’unità mobile sarà utilizzata per il rilievo degli incidenti e come presidio dinamico di sicurezza nelle frazioni e nei quartieri.
Questa l’importante novità è emersa ieri sera (giovedì 22 gennaio) all’incontro del Comitato per la Sicurezza e il Decoro alla presenza dell’assessore alla sicurezza Mauro Gasperini e del Comandante della Polizia Locale Alessio Rizzo. Un confronto diretto sulle principali criticità del territorio, il decoro urbano e le strategie di prevenzione della microcriminalità a Cesenatico. L’incontro è stato moderato dal rappresentante del comitato, Alessandro Cappelletti.
Numerose le tematiche affrontate durante la serata: dai furti nelle abitazioni alla carenza di illuminazione pubblica in alcune zone della città, dall’esperienza dell’ingaggio di una vigilanza privata in spiaggia, fino alla presenza di numerosi negozi di oggettistica sul porto canale. L’amministrazione comunale ha tracciato un bilancio delle azioni già intraprese e illustrato gli interventi previsti per il futuro in tema di sicurezza urbana.
Il comandante Rizzo ha illustrato le principali novità introdotte a Cesenatico nell’ultimo anno: l’istituzione dell’unità cinofila, che ha portato al sequestro di un chilo e mezzo di droga, 11 arresti, l’attivazione delle zone rosse, l’efficientamento della Centrale Operativa, il miglioramento delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, l’introduzione del targa system a Villamarina e in via Cesenatico, oltre all’aumento delle assunzioni stagionali estive della Polizia Locale. Agli agenti sono stati inoltre forniti spray al peperoncino, bastone estensibile, giubbotti antitaglio e antiproiettile e un cuscino per i TSO.
Lo sguardo al futuro è stato invece affidato all’assessore Gasperini, che ha annunciato gli investimenti previsti nel bilancio 2026: 300mila euro per il potenziamento e il revamping della videosorveglianza, 350mila euro per il miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle zone carenti e 500mila euro per manutenzioni stradali e marciapiedi. Ma soprattutto, nell’estate 2026, diventerà operativo un ufficio mobile giornaliero della Polizia Locale, destinato a diventare un importante presidio di legalità. L’unità mobile sarà utilizzata per il rilievo degli incidenti e come presidio dinamico di sicurezza nelle frazioni e nei quartieri.
Dal Comitato è arrivata la proposta del poliziotto di quartiere, ma Gasperini ha chiarito i limiti normativi: “La Polizia Locale è sottodimensionata con 37 agenti più 7 stagionali estivi. Esistono vincoli di legge legati alla spending review che impediscono nuove assunzioni. In questo contesto il vigile di quartiere non è possibile, mentre l’unità mobile può rappresentare una risposta concreta”.
Nel corso dell’incontro si è parlato anche dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) presenti in via Euclide a Valverde e al confine con il comune di Cervia. “Si tratta di bandi della Prefettura – ha spiegato il Comandante Rizzo – l’unica cosa che possiamo fare è rafforzare i controlli e aumentare la sicurezza nella zona, cosa che stiamo già facendo”.