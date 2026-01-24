Bussola di un bombardiere guida il peschereccio “Madonna delle Grazie”

Dal cielo agli abissi: una guida lunga 80 anni

La bussola, costruita intorno agli anni ’40 e originariamente destinata a un velivolo militare, ha dimostrato una precisione leggendaria. Come racconta il comandante Fabio Lacchini, lo strumento ha vissuto diverse vite. Prima è stata installata su un vaporetto successivamente è passata sul vecchio “Madonna delle Grazie”. Oggi è la bussola di bordo del nuovo peschereccio dalla livrea rossa.

Tradizione contro tecnologia

In un’epoca dominata dal GPS e dalla navigazione satellitare, questa reliquia della Seconda Guerra Mondiale continua a segnare la rotta con una affidabilità alla pari delle nuove tecnologie. A distanza di oltre ottant’anni, la “vecchia certezza” della meccanica aeronautica si conferma una guida sicura unendo in un ideale abbraccio due epoche lontane attraverso l’infinito orizzonte del mare.