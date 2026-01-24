Ketchup e maionese, bustine vietate: nuove regole dall’Unione Europea

I divieti:

Il provvedimento riguarderà gli operatori economici ai quali sarà vietato immettere sul mercato alcune tipologie di imballaggi come: bustine usate per condimenti, conserve, salse, creme per caffè, zucchero e spezie facilmente reperibili in bar e ristoranti.

Non è finita qui: il divieto, infatti, riguarderà anche flaconi di shampoo, creme per le mani e il corpo utilizzati negli hotel, le buste in plastica per frutta e verdura fresca preconfezionata di peso inferiore a 1,5 kg, i contenitori per alimenti e bevande riempiti e consumati nei bar e nei ristoranti, le pellicole termoretraibili per valigie negli aeroporti.