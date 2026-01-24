 Skip to main content
Notizie

Meteo, allerta gialla per domenica

Giulia Zannetti24 Gennaio 2026
maltempo cesenatico

Prevista per domani, domenica 25 gennaio, una allerta di colore gialla su tutta la Romagna per criticità idraulica.

A lanciarla è la stessa Protezione civile regionale che, come si legge nel bollettino, comunica: “Per la giornata di domenica 25 gennaio non sono previsti fenomeni meteo significativi, tuttavia in considerazione dello stato di saturazione del terreno e delle piogge previste nelle prime ore del giorno, si prevedono innalzamenti dei livelli idrometrici, con temporanei superamenti della soglia 1, più probabili e diffusi nelle province centro-orientali; nei settori montani non si escludono occasionali fenomeni franosi.»

