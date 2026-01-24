Polizia Locale: il bilancio 2025

Il report:

Nel corso del 2025 gli agenti hanno lavorato su due turni nel periodo invernale e su tre turni nel periodo primaverile ed estivo con un’importante estensione oraria fino alle tre di notte in tutti i fine settimana di luglio e di agosto attiva già dall’anno precedente. Al fine di migliorare il presidio del territorio l’Amministrazione ha investito sulla realizzazione di una nuova Centrale Operativa che, fungendo da control room, permette la visione in diretta dei principali sistemi di videosorveglianza installati sul territorio comunale implementati con l’installazione dei sistemi di lettura targhe in zona Villalta e Villamarina.

Con un investimento di 120.000 € è stato finanziato l’acquisto di un nuovo ufficio mobile – destinato all’attività di infortunistica stradale e che sarà impegnato nel presidio delle frazioni e, nel periodo estivo, nelle aree della movida – e di un’autovettura dotata di cellula ministeriale per il trasporto in sicurezza delle persone in stato di fermo/arresto. Sul fronte del contrasto ai fenomeni della guida in stato d’ebbrezza è stato acquistato un nuovo etilometro di ultima generazione e, per far innalzare la sicurezza degli operatori di polizia locale, il Comando si è dotato di giubbotti antitaglio/antiproiettile ad alta visibilità da impegnare nella attività di polizia stradale e sicurezza urbana unitamente a nuovi dispositivi di protezione individuale.

Il personale del Nucleo Sicurezza Urbana e Polizia Giudiziaria ha proceduto all’arresto di 11 persone per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti ed al deferimento in stato di libertà di 46 persone per reati legati al patrimonio, reati contro la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti. Sono 256 le comunicazioni di notizia di reato, 60 i corpi di reato sequestrati tra i quali figurano coltelli ed oggetti atti ad offendere sequestrati nell’ambito del costante presidio delle aree limitrofe alla stazione ferroviaria e nella zona della pineta. Grazie anche all’ausilio dell’unità cinofila si è proceduto al sequestro di 1,57 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.

Il nucleo di Infortunistica Stradale e Pronto Intervento ha portato all’identificazione 5012 persone, 14 delle quali deferite all’Autorità Giudiziaria per reati stradali. In tema di infortunistica stradale il nucleo ha rilevato 193 sinistri, in netta diminuzione rispetto all’anno precedente. Sono state 26 le patenti di guida ritirate e 37 i veicoli sottoposti a fermo/sequestro amministrativo. Grande attenzione anche al tema della educazione stradale ed alla legalità con la realizzazione di un ciclo d’incontri con gli istituti scolastici del territorio culminati in un incontro presso il teatro comunale dal titolo “Prevenia..mo” con il valido supporto del team del “trauma center” dell’Ospedale Bufalini di Cesena.

Il Nucleo di Polizia Commerciale e tutela del Consumatore ha effettuato n. 341 ispezioni commerciali in pubblici esercizi ed esercizi commerciali e ha presidiato 120 mercati e n. 4 fiere/sagre garantendo la sicurezza degli avventori e la tutela del consumatore finale.

Il nucleo di Polizia di Prossimità ha gestito 350 segnalazioni concernenti fenomeni di incuria e degrado, sosta selvaggia rispondendo in maniera puntuale e circostanziata a tutte le istanze avanzate dai cittadini attraverso i canali istituzionali tra i quali l’applicazione “comunichiamo”.

Sono state 17 le manifestazioni pubbliche e sportive gestite dal Comando di Polizia Locale con il valido ausilio del personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e degli A.S.A. Sono 14 gli ASO/TSO e 1280 gli accertamenti anagrafici e le notifiche.

In materia di polizia ambientale sono stati elevati 31 verbali per non corretto conferimento di rifiuti, 6 denunce per reati ambientali che hanno portato al sequestro preventivo di autocarri utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti.