Notizie

Raccolta alimentare a Cesenatico: numeri in linea con il 2025 LE FOTO

Anna Budini24 Gennaio 2026
Oggi (sabato 24 gennaio) si è svolta la raccolta alimentare a Cesenatico, un’iniziativa solidale promossa dal Comune di Cesenatico insieme ai Comitati di Quartiere. L’evento, organizzato nei supermercati aderenti, sta registrando risultati incoraggianti: dai primi riscontri, i dati della raccolta sono in linea con quelli dello scorso anno.

Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha partecipato all’iniziativa, facendo la spesa e recandosi in uno dei punti di raccolta per salutare i volontari: “Oggi sono andato a fare la spesa per partecipare alla raccolta alimentare e sono passato al punto di raccolta per salutare i volontari. Grazie ai Comitati di Zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’amministrazione comunale e ai supermercati aderenti”.

I prodotti alimentari raccolti saranno destinati a cinque associazioni di promozione sociale attive a Cesenatico: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della Vita. Le associazioni si occuperanno della distribuzione degli alimenti a persone e famiglie indigenti del territorio, rafforzando la rete di solidarietà locale.

Il sindaco ha infine ringraziato tutte le volontarie e i volontari impegnati nell’iniziativa, ricordando che c’è tempo fino a questa sera per partecipare alla raccolta alimentare.

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

