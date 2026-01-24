Raccolta alimentare a Cesenatico: numeri in linea con il 2025 LE FOTO

Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha partecipato all’iniziativa, facendo la spesa e recandosi in uno dei punti di raccolta per salutare i volontari: “Oggi sono andato a fare la spesa per partecipare alla raccolta alimentare e sono passato al punto di raccolta per salutare i volontari. Grazie ai Comitati di Zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’amministrazione comunale e ai supermercati aderenti”.