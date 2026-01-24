Raccolta alimentare a Cesenatico: numeri in linea con il 2025 LE FOTO

Oggi (sabato 24 gennaio) si è svolta la raccolta alimentare a Cesenatico, un’iniziativa solidale promossa dal Comune di Cesenatico insieme ai Comitati di Quartiere. L’evento, organizzato nei supermercati aderenti, sta registrando risultati incoraggianti: dai primi riscontri, i dati della raccolta sono in linea con quelli dello scorso anno.
Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha partecipato all’iniziativa, facendo la spesa e recandosi in uno dei punti di raccolta per salutare i volontari: “Oggi sono andato a fare la spesa per partecipare alla raccolta alimentare e sono passato al punto di raccolta per salutare i volontari. Grazie ai Comitati di Zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’amministrazione comunale e ai supermercati aderenti”.
I prodotti alimentari raccolti saranno destinati a cinque associazioni di promozione sociale attive a Cesenatico: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della Vita. Le associazioni si occuperanno della distribuzione degli alimenti a persone e famiglie indigenti del territorio, rafforzando la rete di solidarietà locale.
Il sindaco ha infine ringraziato tutte le volontarie e i volontari impegnati nell’iniziativa, ricordando che c’è tempo fino a questa sera per partecipare alla raccolta alimentare.