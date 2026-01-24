Recupero di un cavallo: l’intervento dei Vigili del Fuoco

In una prima fase, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a raggiungere il cavallo e a stabilizzarlo, mettendolo in sicurezza sul posto nonostante le condizioni ambientali particolarmente complesse. Successivamente sono iniziate le delicate manovre di recupero e risalita, rese possibili anche grazie all’ausilio di uno scavatore messo a disposizione da un privato cittadino.

Durante tutte le fasi dell’intervento, il cavallo è stato costantemente assistito da un medico veterinario, garantendo il monitoraggio delle sue condizioni di salute. Al termine delle operazioni, l’animale è stato riportato in zona sicura e affidato ai proprietari.