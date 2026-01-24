Recupero di un cavallo: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Si è concluso intorno alle 22 di giovedì 22 gennaio il complesso intervento di soccorso effettuato dai Vigili del Fuoco Forlì-Cesena – Comando Provinciale per il recupero di un cavallo precipitato in una zona particolarmente impervia.
L’operazione, avviata alle 14, ha visto impegnata una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, supportata dal nucleo S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale) della sede centrale di Forlì. L’allarme è scattato in via Monte Trebbio, nel comune di Dovadola, dove l’animale era accidentalmente precipitato per oltre 200 metri in un’area di difficile accesso.
In una prima fase, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a raggiungere il cavallo e a stabilizzarlo, mettendolo in sicurezza sul posto nonostante le condizioni ambientali particolarmente complesse. Successivamente sono iniziate le delicate manovre di recupero e risalita, rese possibili anche grazie all’ausilio di uno scavatore messo a disposizione da un privato cittadino.
Durante tutte le fasi dell’intervento, il cavallo è stato costantemente assistito da un medico veterinario, garantendo il monitoraggio delle sue condizioni di salute. Al termine delle operazioni, l’animale è stato riportato in zona sicura e affidato ai proprietari.