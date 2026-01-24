Ultimo appuntamento con Cesenatico Classica

Ultimo appuntamento di Cesenatico Classica per la stagione 2025-26. A esibirsi domenica 25 gennaio alle 17 sarà il Trio Concordanze. Sostituirà il quartetto Henao che non potrà esibirsi per motivi personali.
Il Trio Concordanze è costituito da archi del Teatro Comunale di Bologna. Sono Giacomo Scarponi (violino), Alessandro Savio (viola) e Mattia Cipolli al violoncello.
Eseguiranno brani di Schubert, Beethoven.
Al termine del concerto sarà offerto un aperitivo da Sedici Nodi.
L’evento fa parte del cartellone dell’Ufficio Cultura del Comune di Cesenatico; media partner Radio Studio Delta. Il direttore artistico è Thomas Cavuoto, viola del Teatro più famoso d’Italia.
Posto unico 10 euro, ridotto under 16: 5 euro.
Per prenotazioni dal 13 novembre: Associazione Il Trabaccolo
iltrabaccoloaps@gmail.com- tel. e whatsapp 353 4742492
(dal lunedì al sabato ore 10\13 – 15\20).