Ultimo appuntamento con Cesenatico Classica

Ultimo appuntamento di Cesenatico Classica per la stagione 2025-26. A esibirsi domenica 25 gennaio alle 17 sarà il Trio Concordanze. Sostituirà il quartetto Henao che non potrà esibirsi per motivi personali.

Il Trio Concordanze è costituito da archi del Teatro Comunale di Bologna. Sono Giacomo Scarponi (violino), Alessandro Savio (viola) e Mattia Cipolli al violoncello.

Eseguiranno brani di Schubert, Beethoven.