Carnevale in Romagna: dove festeggiarlo

Domenica 15 febbraio è la giornata clou per Civitella di Romagna, dove dalle 14.30 la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati anima le vie del borgo, accompagnata da musica, animazione e punti ristoro con dolci tipici.

Nella stessa giornata Montiano propone il proprio Carnevale in piazza Maggiore a partire dalle 14, con mini carri allegorici trainati a mano, spettacoli e distribuzione di dolci.

Longiano ospita “Il Carnevale sbagliato” il 1° marzo, dalle 14 in piazza Tre Martiri, con spettacoli itineranti, carri mascherati e stand gastronomici.

A Forlimpopoli si festeggia la Segavecchia il 7 e il 15 marzo.

Molto suggestivo è il Carnevale della Romagna di Gambettola che prevede tre grandi sfilate dei carri allegorici: lunedì 6 aprile, nel pomeriggio di Pasquetta, sabato 11 aprile in notturna, con percorsi cittadini, musica e momenti di intrattenimento lungo il tracciato. Il programma è arricchito da concorsi artistici e letterari e da iniziative collaterali.