Carnevale in Romagna: dove festeggiarlo

Città che vai, festa che trovi…
In Romagna il Carnevale attraversa borghi, piazze e città con sfilate, carri allegorici, feste di piazza ed eventi pensati per tutte le età.
Già da gennaio il territorio inizia ad animarsi con le prime sfilate, gli appuntamenti di piazza e le feste popolari, anticipando un clima di allegria che accompagna residenti e visitatori per diverse settimane.
Il cuore del Carnevale cade domenica 15 febbraio, ma l’atmosfera di festa si respira ben prima: l’avvio ufficiale coincide con la domenica di Settuagesima, che quest’anno cade l’1 febbraio, circa settanta giorni prima di Pasqua, mentre la chiusura tradizionale è fissata per il Mercoledì delle Ceneri del 18 febbraio. Nel mezzo si collocano le giornate simbolo del periodo carnevalesco, dal Giovedì grasso del 12 febbraio al Martedì grasso del 17 febbraio, passando proprio per la domenica centrale del 15 febbraio.
A Santarcangelo di Romagna il primo appuntamento è fissato per domani, domenica 25 gennaio, con la 22ª edizione della festa che prenderà vita dalle 15 con la sfilata dei carri allegorici da piazza Marini fino a piazza Ganganelli, tra musica, dolciumi e la presenza di Samira Lui come madrina.
A Morciano di Romagna il programma è articolato su due giornate: sabato 31 gennaio il Padiglione Fieristico ospita dalle 19 una cena aperta al pubblico, seguita dal concerto dei Joe Dibrutto e da un DJ set serale; domenica 8 febbraio, a partire dal primo pomeriggio, Piazza Risorgimento diventa il fulcro della festa con la sfilata dei carri allegorici, spettacoli itineranti, animazione per bambini e intrattenimento diffuso fino al tardo pomeriggio.
L’8 febbraio, a Torre Pedrera di Rimini, Carnevalandia IV anima piazza Sacchini dalle 14.30 alle 18.30, con vie chiuse al traffico, laboratori creativi, spettacoli teatrali e uno show dai carri previsto alle 16.30.
Domenica 15 febbraio è la giornata clou per Civitella di Romagna, dove dalle 14.30 la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati anima le vie del borgo, accompagnata da musica, animazione e punti ristoro con dolci tipici.
Nella stessa giornata Montiano propone il proprio Carnevale in piazza Maggiore a partire dalle 14, con mini carri allegorici trainati a mano, spettacoli e distribuzione di dolci.
Longiano ospita “Il Carnevale sbagliato” il 1° marzo, dalle 14 in piazza Tre Martiri, con spettacoli itineranti, carri mascherati e stand gastronomici.
A Forlimpopoli si festeggia la Segavecchia il 7 e il 15 marzo.
Molto suggestivo è il Carnevale della Romagna di Gambettola che prevede tre grandi sfilate dei carri allegorici: lunedì 6 aprile, nel pomeriggio di Pasquetta, sabato 11 aprile in notturna, con percorsi cittadini, musica e momenti di intrattenimento lungo il tracciato. Il programma è arricchito da concorsi artistici e letterari e da iniziative collaterali.
Nel Ravennate il momento centrale è rappresentato dalla Festa della Segavecchia di Cotignola, in programma dal 12 al 15 marzo. Durante i quattro giorni, il centro storico ospita sfilate di carri allegorici in cartapesta, figuranti in costume storico, sbandieratori e momenti di animazione musicale. Il programma culmina con la lettura della bolla di condanna e il tradizionale rogo della “vecchia”, evento simbolico che si svolge nel fine settimana e richiama numerosi visitatori. Accanto alle sfilate, sono previsti stand gastronomici, mostre e iniziative culturali distribuite nell’arco delle giornate, con un calendario pensato per coinvolgere famiglie e appassionati di tradizioni popolari.
Il Carnevale nel territorio ferrarese si declina tra grandi eventi popolari e rievocazioni storiche.
A Cento il Carnevale d’Europa anima la città nelle domeniche 1, 8, 15, 22 febbraio e 1° marzo, con sfilate che prendono avvio alle 14 lungo il rettilineo di Corso Guercino. I carri giganti in cartapesta percorrono l’intero chilometro di strada in andata e ritorno, accompagnati da musica, spettacoli e animazione continua. Ogni giornata è arricchita da iniziative collaterali nel centro storico, mentre l’ultima domenica culmina con la proclamazione del carro vincitore e il tradizionale incendio della Rocca.
Comacchio propone il Carnevale sull’acqua che si svolge domenica 8 e 15 febbraio con partenza alle 14 dal ponte monumentale dei Trepponti: barche allegoriche realizzate dalle associazioni locali sfilano lungo i canali del centro storico, affiancate da gruppi mascherati, musica e animazione diffusa nelle vie e nelle piazze, con aree gioco dedicate ai bambini e spettacoli di danza; in caso di maltempo sono previste date di recupero il 22 febbraio e il 1° marzo.
ll Carnevale degli Este torna a Ferrara sabato 14 e domenica 15 febbraio, nel centro storico, offrendo l’occasione di riscoprire e celebrare il patrimonio storico e culturale della città. Centinaia di contradaioli e contradaiole indosseranno costumi storici e l’evento sarà dedicato al personaggio di Beatrice d’Este, signora di Milano. Il pubblico potrà rivivere l’atmosfera rinascimentale estense. Le esibizioni offriranno uno spaccato di vita dell’epoca, dando vita a uno spettacolo suggestivo e coinvolgente.