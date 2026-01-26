 Skip to main content
Notizie

Auto fuoristrada a Cesenatico, intervengono i Vigili del Fuoco

Anna Budini26 Gennaio 2026
incidente

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri (domenica 25 gennaio) a Cesenatico, in via San Pellegrino. Intorno alle ore 19 sono intervenuti i Vigili del Fuoco Forlì-Cesena, con una squadra del distaccamento di Cesena, perchè un’auto è uscita di strada.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram
incidente

I Vigili del Fuoco di Cesena hanno operato per mettere in sicurezza il veicolo e liberare il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto per le valutazioni del caso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco Forlì-Cesena ha consentito di ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza della sede stradale.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share