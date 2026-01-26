Auto fuoristrada a Cesenatico, intervengono i Vigili del Fuoco

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri (domenica 25 gennaio) a Cesenatico, in via San Pellegrino. Intorno alle ore 19 sono intervenuti i Vigili del Fuoco Forlì-Cesena, con una squadra del distaccamento di Cesena, perchè un’auto è uscita di strada.
I Vigili del Fuoco di Cesena hanno operato per mettere in sicurezza il veicolo e liberare il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto per le valutazioni del caso.
L’intervento dei Vigili del Fuoco Forlì-Cesena ha consentito di ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza della sede stradale.