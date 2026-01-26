Casting Manetti Bros: aperte le selezioni per la nuova serie

Sono ufficialmente aperte le selezioni per la nuova serie dei Manetti Bros, una delle produzioni più attese del prossimo anno. Le riprese si svolgeranno a Bologna da marzo a luglio 2026 e la produzione è alla ricerca di numerose figure per completare il cast.

Il casting Manetti Bros a Bologna è rivolto a uomini e donne di ogni età, provenienti da tutte le parti del mondo. In particolare, la selezione sarà molto attenta a candidati con origini cinesi, ivoriane, etiopi, sudamericane, pakistane e greche, nell’ottica di rappresentare al meglio la diversità culturale all’interno della nuova serie TV.