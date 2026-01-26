 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Casting Manetti Bros: aperte le selezioni per la nuova serie

Anna Budini26 Gennaio 2026
Sono ufficialmente aperte le selezioni per la nuova serie dei Manetti Bros, una delle produzioni più attese del prossimo anno. Le riprese si svolgeranno a Bologna da marzo a luglio 2026 e la produzione è alla ricerca di numerose figure per completare il cast.

Il casting Manetti Bros a Bologna è rivolto a uomini e donne di ogni età, provenienti da tutte le parti del mondo. In particolare, la selezione sarà molto attenta a candidati con origini cinesi, ivoriane, etiopi, sudamericane, pakistane e greche, nell’ottica di rappresentare al meglio la diversità culturale all’interno della nuova serie TV.

Si tratta di un’importante opportunità di casting per serie TV destinata a chi sogna di entrare nel mondo del cinema e della televisione italiana. Per partecipare è fondamentale leggere con attenzione tutte le indicazioni, soprattutto per quanto riguarda l’indirizzo email a cui inviare la candidatura.

Qui tutte le informazioni ufficiali sul casting Manetti Bros: https://regioneer.it/ManeSE.

Nelle foto i Manetti Bros ospiti di Cesenatico Noir nel 2022.

Anna Budini

Anna Budini

