Cervia, Michele Formiglio nominato commissario prefettizio

Il nuovo commissario prefettizio del Comune di Cervia, Michele Formiglio, è originario di Avellino ed è nato il 24 dicembre 1957. Laureato in giurisprudenza all’Università di Firenze, è abilitato alla professione di avvocato e specializzato in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione presso l’Università di Bologna. Ha inoltre conseguito un perfezionamento post-universitario in cittadinanza europea e amministrazioni pubbliche presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.

Entrato nell’Amministrazione civile dell’Interno nel 1985, Formiglio ha ricoperto numerosi incarichi presso diverse Prefetture, tra cui Bologna, Parma e Perugia. Nel corso della sua carriera è stato Prefetto a Lecco, Mantova e nella provincia del Verbano Cusio Ossola, maturando una lunga esperienza nella gestione degli enti locali e nelle amministrazioni commissariate.