Raccolta alimentare, Cesenatico conferma la sua grande solidarietà

Sono stati raccolti ben 7027 articoli in totale, ed impegnati in totale 70 volontari. Nel dettaglio: 1743 pacchi di pasta, 96 pacchi di riso, 934 barattoli di passata, 1499 barattoli di legumi, 758 scatolette di tonno, 569 articoli per neonati tra omogenizzati, pannolini e salviette, 254 bottiglie di latte, 40 pacchi di zucchero, 48 confezioni di farina, 149 succhi di frutta, 65 bottiglie di olio, 20 vasetti di marmellata, 13 pacchi di caffè, 276 confezioni di biscotti, 86 confezioni di merendine, 29 pacchi di cereali, 47 confezioni di fette biscottate e cracker, 35 detersivi, 215 prodotti per l’igiene personale. E inoltre pacchi di carta igienica e scottex, articoli per l’igiene intima di adulti e bambini, alimenti vari e frutta fresca.

Il prezioso materiale raccolto sarà donato a cinque associazioni di promozione sociale che operano a Cesenatico: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della vita che hanno sede in Cesenatico, le quali distribuiranno i prodotti alimentari raccolti a persone e famiglie del territorio.