Terremoto in Romagna: attivati Centro operativo e volontari, rinnovato l’accordo con l’INGV

La terra trema violentemente. Una manciata di secondi e dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) parte immediatamente una segnalazione per avvisare in tempo reale il Centro operativo regionale della Protezione Civile. Nel messaggio sono già disponibili informazioni importanti come la magnitudo del sisma, l’epicentro e la sua localizzazione, fino a una stima della diffusione sul territorio. I tecnici dell’Istituto si confrontano con gli operatori di Protezione Civile per una prima valutazione. E, contestualmente, viene attivata anche la rete dei volontari, formati precedentemente in collaborazione con l’Istituto, che escono in strada per le prime osservazioni su eventuali danni evidenti a cose e persone.

È la macchina che si è messa in moto lo scorso 13 gennaio in occasione delle due scosse di terremoto che hanno coinvolto la Romagna, con epicentro a Russi e Faenza, nel ravennate. Un test sul campo della convenzione dedicata alla previsione del rischio sismico tra Ingv e Protezione civile, in via di rinnovo per altri tre anni fino a tutto il 2028. L’intesa rappresenta la prosecuzione di un supporto già collaudato in tema di pianificazione e gestione delle emergenze sismiche, con un impegno economico complessivo per l’Agenzia regionale pari a 90mila euro.