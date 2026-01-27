 Skip to main content
Notizie

Allerta gialla per allagamenti. 24 ore di apprensione

Alessandro Mazza27 Gennaio 2026
maltempo cesenatico allerta

Rischio allagamenti per 24 ore 

Un mercoledì da allerta gialla per maltempo. Cesenatico è in zona gialla per il rischio allagamenti. Il maltempo continua ad impensierire la costa e gli Appennini.

L’allerta sulla costa nel dettaglio

Secondo gli esperti, dal pomeriggio di domenica, si prevedono venti forti (50-61 Km/h) da quadranti meridionali sui rilievi, con possibili temporanei ulteriori rinforzi sulle zone di crinale. Ventilazione sostenuta da sud-est (Scirocco) anche lungo la costa, associata ad un aumento del moto ondoso dal mattino, fino a molto mosso al largo e condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare sulla costa settentrionale dove sono presenti vulnerabilità pregresse.

