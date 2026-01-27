Allerta gialla per allagamenti. 24 ore di apprensione

Rischio allagamenti per 24 ore
Un mercoledì da allerta gialla per maltempo. Cesenatico è in zona gialla per il rischio allagamenti. Il maltempo continua ad impensierire la costa e gli Appennini.
L’allerta sulla costa nel dettaglio
Secondo gli esperti, dal pomeriggio di domenica, si prevedono venti forti (50-61 Km/h) da quadranti meridionali sui rilievi, con possibili temporanei ulteriori rinforzi sulle zone di crinale. Ventilazione sostenuta da sud-est (Scirocco) anche lungo la costa, associata ad un aumento del moto ondoso dal mattino, fino a molto mosso al largo e condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare sulla costa settentrionale dove sono presenti vulnerabilità pregresse.