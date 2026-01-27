Controlli straordinari dei Carabinieri, 8 denunce e patenti ritirate

I controlli dei carabinieri sulle strade di Cesenatico
I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno recentemente concluso un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, che ha visto l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni locali, si è concentrata prevalentemente nelle ore serali e notturne per prevenire reati, monitorare la circolazione stradale e contrastare lo spaccio di stupefacenti.
Il bilancio dell’attività nelle aree più frequentate della città ha portato alla denuncia di otto persone alla Procura della Repubblica di Forlì.
Sicurezza stradale: alcol e droghe alla guida
L’attenzione dei militari si è focalizzata sulle condotte di guida pericolose, portando ai seguenti provvedimenti:
Guida in stato di ebbrezza: tre automobilisti sono stati denunciati con tassi alcolemici compresi tra $0,92 g/l$ e $1,97 g/l$. Le patenti sono state immediatamente ritirate per la sospensione e i veicoli affidati a terzi.
Rifiuto di accertamento stupefacenti: due conducenti, risultati positivi ai cannabinoidi durante il test rapido, hanno rifiutato gli accertamenti medici presso le strutture sanitarie. Uno di loro è stato trovato in possesso di hashish e segnalato alla Prefettura come assuntore. Anche in questo caso si è proceduto al ritiro della patente.
Contrasto all’immigrazione irregolare
Durante le verifiche, i Carabinieri hanno identificato tre cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale. Privi di permesso di soggiorno, sono stati avviati presso l’ufficio stranieri competente per la regolarizzazione della loro posizione.
Lotta agli stupefacenti
L’attività di prevenzione si è estesa anche alle aree verdi e ai luoghi di aggregazione giovanile. Oltre alle denunce sopra citate, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntori, dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, poste sotto sequestro amministrativo.