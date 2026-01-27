Controlli straordinari dei Carabinieri, 8 denunce e patenti ritirate

I controlli dei carabinieri sulle strade di Cesenatico

I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno recentemente concluso un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, che ha visto l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni locali, si è concentrata prevalentemente nelle ore serali e notturne per prevenire reati, monitorare la circolazione stradale e contrastare lo spaccio di stupefacenti.

Il bilancio dell’attività nelle aree più frequentate della città ha portato alla denuncia di otto persone alla Procura della Repubblica di Forlì.

Sicurezza stradale: alcol e droghe alla guida

L’attenzione dei militari si è focalizzata sulle condotte di guida pericolose, portando ai seguenti provvedimenti:

Guida in stato di ebbrezza: tre automobilisti sono stati denunciati con tassi alcolemici compresi tra $0,92 g/l$ e $1,97 g/l$. Le patenti sono state immediatamente ritirate per la sospensione e i veicoli affidati a terzi.

Rifiuto di accertamento stupefacenti: due conducenti, risultati positivi ai cannabinoidi durante il test rapido, hanno rifiutato gli accertamenti medici presso le strutture sanitarie. Uno di loro è stato trovato in possesso di hashish e segnalato alla Prefettura come assuntore. Anche in questo caso si è proceduto al ritiro della patente.