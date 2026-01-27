Giorno della Memoria, polemica sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Nel Giorno della Memoria, mentre in tutta Italia si riflette sul significato storico e civile del 27 gennaio, a Cesena si accende una forte polemica politica attorno alla possibile concessione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati. Una scelta che sta dividendo l’opinione pubblica e che ha superato rapidamente i confini cittadini.

Abbiamo chiesto al sindaco di Cesenatico, cosa ne pensa sull’argomento: “A Cesenatico le cittadinanze onorarie le riconosciamo a personalità che hanno in qualche modo legami profondi con il territorio. Non ci siamo mai concentrati su figure nazionali o internazionali che non abbiano attinenza diretta con la nostra comunità”.