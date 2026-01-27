 Skip to main content
Stesso nome, stesso campo, stesso infortunio: incredibile storia a Cesenatico

Redazione27 Gennaio 2026
Giacomo Frigoli e Giacomo Pedretti

Ci sono storie capaci di far sorridere, stupire e commuovere allo stesso tempo. Quella di Giacomo Frigoli e Giacomo Pedretti, due giovani romagnoli appassionati di basket amatoriale, racchiude tutti questi elementi ed è diventata virale sui social.

La vicenda, raccontata dalla pagina Facebook “L’umiltà di chiamarsi Minors” e ripresa dal Corriere di Bologna, è ambientata a Cesenatico, nel palazzetto dello sport della cittadina rivierasca. Pedretti ha 29 anni, lavora alla Orogel di Cesena e gioca nel Ghetto Ponente; Frigoli ha 33 anni, gestisce il locale Merendero ed è tesserato per il Buena Onda. Entrambi si allenano settimanalmente nello stesso impianto, spesso nello stesso giorno.

Stesso nome, stesso punto del campo, stesso infortunio

Durante uno degli allenamenti, mentre la squadra del Buena Onda stava terminando la seduta, Giacomo Frigoli si è improvvisamente accasciato a terra, dolorante alla caviglia. L’allenamento è stato interrotto: l’infortunio appariva subito serio.

Poco dopo è toccato al Ghetto Ponente entrare in campo. Tra i giocatori c’era anche Giacomo Pedretti, ancora scosso da quanto visto pochi minuti prima. A fine allenamento, però, è successo l’impensabile: nello stesso identico punto del campo, Pedretti ha avvertito un dolore fortissimo al polpaccio. Un segnale chiaro che qualcosa non andava.

foto pagina Facebook “L’umiltà di chiamarsi Minors”

Giacomo Frigoli e Giacomo Pedretti

La diagnosi choc all’ospedale Bufalini

Portato all’ospedale Bufalini, Pedretti ha dovuto attendere il mattino seguente per gli accertamenti ortopedici. La diagnosi è stata netta: rottura del tendine d’Achille. Trasferito in stanza, ha fatto un incontro surreale: lì c’era anche Giacomo Frigoli, con la stessa identica diagnosi.

“Appena ci siamo visti siamo scoppiati a ridere – racconta Pedretti – Gli avevano appena comunicato la rottura del tendine d’Achille, proprio come a me”.

Una coincidenza impressionante

Le analogie non finiscono qui: stessa équipe medica, interventi chirurgici consecutivi, stesso percorso di recupero con un mese di gesso e successiva riabilitazione. E, come se non bastasse, i due hanno anche stessa altezza, stesso peso e lo stesso tendine d’Achille destro lesionato.

“Prima di tutto questo ci conoscevamo appena di vista – spiegano al Corriere di Bologna – Ora condividiamo un’esperienza incredibile: stesso nome, stesso palazzetto, stesso punto del campo e lo stesso infortunio”.

Una storia assurda ma vera, che unisce basket amatoriale, amicizia e una coincidenza destinata a rimanere memorabile nello sport locale di Cesenatico.

