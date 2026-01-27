Stesso nome, stesso campo, stesso infortunio: incredibile storia a Cesenatico

Ci sono storie capaci di far sorridere, stupire e commuovere allo stesso tempo. Quella di Giacomo Frigoli e Giacomo Pedretti, due giovani romagnoli appassionati di basket amatoriale, racchiude tutti questi elementi ed è diventata virale sui social.

La vicenda, raccontata dalla pagina Facebook “L’umiltà di chiamarsi Minors” e ripresa dal Corriere di Bologna, è ambientata a Cesenatico, nel palazzetto dello sport della cittadina rivierasca. Pedretti ha 29 anni, lavora alla Orogel di Cesena e gioca nel Ghetto Ponente; Frigoli ha 33 anni, gestisce il locale Merendero ed è tesserato per il Buena Onda. Entrambi si allenano settimanalmente nello stesso impianto, spesso nello stesso giorno.