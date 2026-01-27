Licia Casadei, “sui social per strappare un sorriso”

“Ho aperto i social senza un motivo specifico, se non quello della curiosità, un pò come tutti. Non avevo quindi idea di condividere chissà cosa: sono sicuramente una persona molto espansiva, che le piace stare al centro dell’attenzione, ma all’inizio non avevo un’idea chiara. Di lì a poco ho iniziato a condividere i prodotti per il corpo di cui facevo utilizzo, alcuni consigliandoli e altri sconsigliandoli, i luoghi che frequentavo…Ho iniziato ad avere feedback di ritorno, e questo mi è piaciuto. Nel 2014, poi, sono diventata madre e, conclusa l’esperienza lavorativa precedente, ho capito che volevo essere un genitore presente quanto più possibile, ma avevo comunque bisogno di lavorare. Da lì, grazie a una opportunità arrivatami dai social, ho iniziato a fare network e a conoscere e studiare il mondo dei social. Da quel momento ho iniziato a condividere anche la mia esperienza di madre.

Come si è evoluta la tua presenza sui social e quali temi tratti?

“Parlo della realtà, delle difficoltà quotidiane di una madre tipo: la scuola, l’organizzazione, i problemi con gli insegnanti… Lo faccio sempre in tono non polemico. Voglio, piuttosto, essere di ispirazione. Anche il mio pubblico, con il tempo, si è targetizzato quindi sono madri con figli: persone con un carico emotivo importante a cui voglio strappare un sorriso. Mi mostro in tutta la mia autenticità, struccata, in pigiama ed è questo che viene apprezzato. Tra qualche giorno, inoltre, aprirò il mio e-commerce dedicato a prodotti viso come maschere, accessori viso…”.