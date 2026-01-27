Un uovo di Pasqua per Walid: la solidarietà in campo per un piccolo guerriero

La storia di Walid: una lotta contro il tempo

Nato a Cesena tra la gioia dei genitori Said e Nezha, Walid ha dovuto affrontare il dramma dopo soli due giorni di vita. Una diagnosi terribile, l’Aciduria metilmalonica, una malattia metabolica rara che impedisce al corpo di processare correttamente le proteine.

Le tossine accumulate nei primi giorni hanno causato danni irreversibili al fegato e al sistema neurologico. Nonostante una prognosi iniziale infausta, Walid ha dimostrato una forza straordinaria: dopo mesi di ospedale, cure costanti e un delicato trapianto di fegato, è tornato a sorridere, circondato dall’amore assoluto della sua famiglia.

Una vita tra sfide e progressi

Oggi Walid è un bambino meraviglioso che convive con una grave disabilità: non parla, viene nutrito tramite peg e affronta una diagnosi di autismo. Eppure, tra le mura della sua casa e tra i banchi di scuola, l’energia che trasmette è pura dolcezza. I suoi genitori, descritti da chi li conosce come persone di rara gentilezza, si rimboccano le maniche ogni giorno per garantirgli le terapie costanti di cui ha bisogno.

L’appello de L’isola di Nicole

Per sostenere Walid e la sua famiglia nel percorso di cure, è possibile contribuire con un gesto semplice e dolcissimo. Con una donazione minima di 11 euro, sarà possibile ricevere un uovo di Pasqua (al latte o fondente) della Dolciaria Luigia.

Per partecipare all’iniziativa

Contatto telefonico: chiamare Claudia al numero 340.9807550.

Un piccolo contributo per noi, un grande aiuto per un ragazzino che, nonostante il passato difficile, continua ad amare la vita con tutto se stesso.