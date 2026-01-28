Dimensionamento scolastico, Cesenatico unisce i due Circoli

Il sindaco Gozzoli e l’assessore Pedulli entrano nel merito alla situazione di Cesenatico sul ridimensionamento della rete scolastica, che coinvolge anche Cesenatico, oltre ad altre realtà regionali.

In particolare a Cesenatico verranno accorpati i due circoli didattici presenti sul territorio: Cesenatico 1 e Cesenatico 2 che verranno fusi in un’unica istituzione di un nuovo circolo didattico con denominazione C.D. Cesenatico.

“Non siamo d’accordo con le linee del Governo circa il dimensionamento della rete scolastica che hanno portato al commissariamento della nostra Regione – spiegano il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore alla scuola Emanuela Pedulli – perché l’Emilia-Romagna ha già parametri medi più efficienti rispetto alla norma nazionale (sono infatti 994 gli studenti in media per ogni autonomia mentre lo Stato ha fissato un tetto a 938). Nonostante questo, abbiamo preso atto del commissariamento e delle scelte che vedranno la riduzione di 17 autonomie a livello regionale e una di queste ricade a Cesenatico. Avremmo preferito un percorso più calato sul territorio con la possibilità di attivare una maggior condivisione delle scelte da effettuare sia col mondo della scuola che con la cittadinanza, ma il commissariamento imposto dal Governo ha ridotto le tempistiche in modo decisivo. Nonostante queste premesse, eravamo consapevoli dei numeri che la norma nazionale imponeva da almeno un biennio e non ci siamo fatti trovare impreparati, ma abbiamo lavorato in questo biennio insieme all’ufficio scuola, al Provveditorato, alla Provincia e insieme alle dirigenze scolastiche al fine di ipotizzare una soluzione che non alterasse la qualità dei servizi scolastici offerti nel nostro territorio comunale”.