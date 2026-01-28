Ex Colonia Veronese, firmato il nuovo accordo

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e del presidente della Provincia Enzo Lattuca

“Abbiamo firmato un accordo importante per la nostra città, frutto di un lavoro lungo e complesso: ringrazio i tecnici comunali e la proprietà con cui abbiamo instaurato un dialogo serio e fruttuoso che infatti ha portato a centrare insieme un grande risultato. L’interesse pubblico della collettività è sempre stato al primo posto; e contestualmente il nuovo assetto dell’accordo permetterà di rafforzare e salvaguardare il Grand Hotel da Vinci, uno degli alberghi più rinomati e prestigiosi della Romagna. Grazie a questo accordo potremo completare i Giardini al Mare insieme ai privati dando una nuova luce a uno scorcio della città”, le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

“Questo accordo rappresenta un esempio di buona amministrazione e di collaborazione istituzionale tra enti pubblici e soggetti privati. La rimodulazione dell’intervento sull’Ex Colonia Veronese coniuga in modo equilibrato sviluppo, tutela del patrimonio urbano e interesse pubblico. La Provincia ha accompagnato questo percorso con attenzione, perché parliamo di un progetto che non riguarda solo Cesenatico ma un tratto strategico della costa romagnola. Investire su spazi pubblici, verde urbano e riqualificazione significa rendere il territorio più attrattivo e sostenibile nel lungo periodo”, il commento del Presidente della Provincia Enzo Lattuca.