Ex Colonia Veronese, firmato il nuovo accordo

È stato siglato l’accordo in merito alla rimodulazione dell’accordo di programma per il recupero dell’ex Colonia Veronese. Dopo l’approvazione del consiglio comunale dello scorso ottobre, l’accordo è stato pubblicato sul BUR e trascorso il tempo necessario senza che siano pervenute osservazioni, così si è proceduto alla firma dell’accordo alla presenza delle proprietà (Hotel Palace srl, Soc.G.L.M srl e Nicoletta Braschi) del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e del Presidente della Provincia Enzo Lattuca. Contestualmente alla firma, Braschi e GLM hanno versato la quota parte spettante e Hotel Palace srl la prima rata degli oneri che spettano al Comune di Cesenatico presentando anche le garanzie fidejussorie. Entro settembre 2026, Hotel Palace srl dovrà poi corrispondere al Comune di Cesenatico 1.8 milioni di euro. La firma è stata apposta presso lo studio del notaio Montanari di Cervia alla presenza dei tecnici privati, della dirigente comunale Chiara Benaglia e della segretaria comunale Natascia Salsi.
Con l’atto sottoscritto oggi, il Comune di Cesenatico entra in possesso di un’aree di 178mq che fungerà da raccordo per la passeggiata dei Giardini al Mare e un’area di 1800mq che diventerà un parcheggio pubblico in via del Tennis da valore di 420mila euro.
L’accordo
Con la rimodulazione, Comune e privati hanno concordato un nuovo assetto delle opere pubbliche e una diversa dislocazione delle superfici private originariamente approvate pari a circa 7.600 mq con la sostanziale novità che l’intervento porterà al completamento dei Giardini al Mare da via Montegrappa fino al porto canale e con la realizzazione di una nuova area di parcheggio in via del Tennis oltre alla riqualificazione del parcheggio di 2.600 mq di fronte all’hotel Eritrea, per un investimento da oltre 2.2 milioni di euro che cambierà il volto di quel tratto di Levante.
Il nuovo accordo porta in dote un aumento considerevole delle opere pubbliche a carico dei privati, l’invarianza delle superfici già previste con l’accordo originario e una diversa dislocazione delle opere pubbliche, con un progetto di giardini al mare più in linea con le nuove esigenze.
Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e del presidente della Provincia Enzo Lattuca
“Abbiamo firmato un accordo importante per la nostra città, frutto di un lavoro lungo e complesso: ringrazio i tecnici comunali e la proprietà con cui abbiamo instaurato un dialogo serio e fruttuoso che infatti ha portato a centrare insieme un grande risultato. L’interesse pubblico della collettività è sempre stato al primo posto; e contestualmente il nuovo assetto dell’accordo permetterà di rafforzare e salvaguardare il Grand Hotel da Vinci, uno degli alberghi più rinomati e prestigiosi della Romagna. Grazie a questo accordo potremo completare i Giardini al Mare insieme ai privati dando una nuova luce a uno scorcio della città”, le parole del sindaco Matteo Gozzoli.
“Questo accordo rappresenta un esempio di buona amministrazione e di collaborazione istituzionale tra enti pubblici e soggetti privati. La rimodulazione dell’intervento sull’Ex Colonia Veronese coniuga in modo equilibrato sviluppo, tutela del patrimonio urbano e interesse pubblico. La Provincia ha accompagnato questo percorso con attenzione, perché parliamo di un progetto che non riguarda solo Cesenatico ma un tratto strategico della costa romagnola. Investire su spazi pubblici, verde urbano e riqualificazione significa rendere il territorio più attrattivo e sostenibile nel lungo periodo”, il commento del Presidente della Provincia Enzo Lattuca.