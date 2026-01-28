Naufragio Calimero, un anno dopo: una ferita ancora aperta

Il comandante Tosi: “Gli ho chiesto scusa”

“Poco fa – spiega Andrea Tosi, il comandante del peschereccio – ho ritrovato foto dimenticate. La barca era come la casa. Un luogo vissuto nel lavoro e non solo che spesso condividevo con amici a tavola, in compagnia. Eh già, è passato un anno. Col Calimero ho vissuto le sfide del duro lavoro; abbiamo respirato albe speranzose. Alcune sere fa per l’emozione non ho trattenuto le lacrime”.

“Ho parlato con Lui – spiega – come fosse una persona; gli ho chiesto scusa per non esser riuscito a portarlo a terra. Ringrazio tutti coloro che mi han sostenuto in questo tragico evento, tutti quelli che han contribuito, con amichevole e valido aiuto, ad ottemperare alle normative vigenti. Un mare di grazie”.

Nella foto sotto la bussola del Calimero recuperata dalle acque