L’avventura di Secondo Magnani. Da Danzica a Cesenatico a piedi

La toccante storia di un giovane di Cesenatico durante la guerra mondiale
Ieri, in occasione della Giornata della Memoria, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G. Marconi”, Fabio De Fanti – Vicario del Prefetto Argentieri – ha consegnato le Medaglie d’onore in memoria dei cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti. Tra i premiati, Secondo Magnani di Cesenatico, militare catturato dopo l’8 settembre e poi internato. A ritirare la medaglia erano presenti le nipoti insieme all’assessore Emanuela Pedulli.
La storia di Secondo Magnani
Secondo aveva 31 anni quando vestiva la divisa quando è stato catturato dopo il ’43. per i tedeschi non era più un alleato, ma un soldato di un esercito nemico. lo hanno spedito in un campo di concentramento vicino a Danzica. Ma con proverbiale scaltrezza è riuscito a evadere e a tornare a Cesenatico. A piedi. Ci ha impiegato sei lunghi mesi. Chissà cosa ha visto, chissà che emozioni provava. Dai racconti possiamo dire che si cibava di bucce di patate e che si muoveva solo di notti nascondendosi di giorno. Una vera impresa.
Un ringraziamento speciale
La famiglia di Secondo, che darà poi vita allo storico panificio di Corso Sassari, ringrazia per l’aiuto il Sig. Silvio Biondi presidente dell’associazione Kairos di Torriana che ha fatto le ricerche storiche. Grazie a queste è stato possibile giungere al traguardo e alle celebrazioni di ieri. La medaglia d’onore infatti è data dal Presidente della Repubblica.