L’avventura di Secondo Magnani. Da Danzica a Cesenatico a piedi

La storia di Secondo Magnani

Secondo aveva 31 anni quando vestiva la divisa quando è stato catturato dopo il ’43. per i tedeschi non era più un alleato, ma un soldato di un esercito nemico. lo hanno spedito in un campo di concentramento vicino a Danzica. Ma con proverbiale scaltrezza è riuscito a evadere e a tornare a Cesenatico. A piedi. Ci ha impiegato sei lunghi mesi. Chissà cosa ha visto, chissà che emozioni provava. Dai racconti possiamo dire che si cibava di bucce di patate e che si muoveva solo di notti nascondendosi di giorno. Una vera impresa.