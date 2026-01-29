“Accorpamenti scolastici ingiusti”: la Regione a difesa dell’autonomia

“Ci siamo opposti con fermezza al dimensionamento della rete scolastica, a livello nazionale e regionale, perché l’Emilia-Romagna è già oggi la regione più virtuosa d’Italia per rapporto tra numero di studenti e numero di autonomie – proseguono de Pascale e Conti – Non aver firmato questo atto non ci consola: resta una scelta sbagliata, iniqua e unilaterale, imposta da un Governo che considera la scuola come un costo da comprimere e non come un investimento strategico”.

Gli accorpamenti previsti generano istituzioni scolastiche con numeri insostenibili, tra i 1.500 e i 2.500 studenti. “È legittimo chiedersi – sottolineano – come si possa garantire qualità dell’offerta formativa, attenzione educativa, inclusione e sicurezza in scuole di queste dimensioni, soprattutto a fronte di una riduzione delle figure di supporto. Siamo di fronte ad una emergenza di nuovi bisogni di bambine e bambini, ragazze e ragazzi: meno autonomie significa meno dirigenti, meno segreterie, meno presidio quotidiano. In alcune province, paradossalmente, a fronte di un aumento degli studenti da gestire, il personale complessivo diminuirà: una contraddizione che rischia di scaricarsi tutta sulle comunità scolastiche”.

Preoccupazione particolare viene espressa anche per il personale Ata: “Se ai mega-istituti si accompagna una riduzione del personale amministrativo e tecnico, la gestione dei plessi, la sicurezza e il funzionamento ordinario delle scuole diventano un problema serio, non un dettaglio: non basteranno tutti i metal detector a disposizione per sopperire ad una carenza di comunità educante nelle scuole”.

“La nostra contrarietà non è ideologica – concludono de Pascale e Conti – Siamo favorevoli all’efficientamento, ma non a un efficientamento cieco, che penalizza chi ha già fatto bene e non tiene conto delle specificità territoriali, delle aree interne, della montagna e della complessità sociale. Una democrazia forte si misura dalla sua capacità di garantire istruzione di qualità. Ridurre le autonomie scolastiche significa indebolire la scuola pubblica e aumentare le disuguaglianze. Non è così che si fa il bene del Paese, né che si costruisce il futuro delle nuove generazioni”.