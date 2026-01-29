Fratelli d’Italia propone il taser per la Polizia locale

La proposta nasce dalla valutazione del bilancio operativo della Polizia locale: 11 arresti e un numero record di interventi, dati che – secondo Zarrelli – confermano un incremento di criticità legate alla sicurezza urbana e alla microcriminalità. “Se aumentano le situazioni potenzialmente rischiose, deve aumentare anche la capacità di intervento degli agenti, in modo proporzionato e con strumenti idonei”, sottolinea.

Zarrelli richiama inoltre un altro elemento: “Gli agenti effettivamente impiegati sulla strada sono oggi troppo pochi. I vincoli organizzativi e le regole contrattuali, spesso imposte anche dalle indicazioni dei sindacati di categoria, costringono il comandante a schierare un numero ridotto di operatori, mentre molti restano su funzioni amministrative. Almeno mettiamo quei pochi che presidiano il territorio nelle condizioni di intervenire con la giusta efficacia e con maggior sicurezza”.

Come ricordato dal comandante Rizzo durante l’ultimo incontro del Comitato per la sicurezza e il decoro, la possibilità di dotare il Corpo di queste strumentazioni è già contemplata: “La questione è politica: serve volontà e un indirizzo chiaro del Consiglio comunale”, ribadisce Zarrelli. Anche sotto il profilo economico, aggiunge, l’investimento è sostenibile: “Parliamo di costi contenuti rispetto al valore della prevenzione e della tutela degli operatori”.

“Ad uno scenario che cambia servono risposte diverse. Non c’è una sola ragione per rinunciare a uno strumento che può aumentare la sicurezza degli agenti e dei cittadini”, conclude Zarrelli.