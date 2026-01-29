Sicurezza nelle scuole: via libera ai metal detector

A La Spezia, l’istituto professionale Chiodo-Einaudi si è già mosso in questa direzione. La dirigente scolastica ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’utilizzo dei metal detector all’ingresso. In quella scuola, il 16 gennaio scorso, il 19enne Zouhair Atif ha ucciso con una coltellata il 18enne Abanoub Youssef durante l’orario di lezione, davanti a diversi studenti. Secondo le ricostruzioni, i due avrebbero iniziato a discutere nei bagni e l’aggressione si sarebbe consumata poco dopo in corridoio, con l’uso di un coltello da cucina.

Il caso ha avuto ampia risonanza nazionale e ha alimentato un dibattito anche per via delle origini dei due ragazzi, rispettivamente marocchine ed egiziane. Al momento non è ancora chiaro quando e come verranno introdotti concretamente i metal detector nell’istituto, ma la decisione ha già suscitato malumori tra parte del corpo docente. Alcuni insegnanti, contrari a questo tipo di gestione della sicurezza, avrebbero espresso perplessità in forma anonima.