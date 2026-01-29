Tacchini bloccati in strada. Intervengono i vigili del fuoco

L’intervento

In Via Luzzena per l’importanza del carico e la forte inclinazione laterale del veicolo si è reso necessario l’intervento di gru private per rimettere in ordine di marcia il veicolo.

In Via Comunale Casalbono, poco distante dal precedente intervento, i Vigili del fuoco hanno effettuato il recupero, consentendo all’autista di riprendere il proprio percorso.

I conducenti sono incolumi.

Per garantire la sicurezza delle operazioni, si è reso necessario chiudere al traffico la strada. Presente sul posto la polizia locale per i rilievi di legge.