Tacchini bloccati in strada. Intervengono i vigili del fuoco

Un carico di tacchini bloccato in strada
I Vigili del fuoco di Cesena supportati dall’autogru della sede centrale di Forlì, alle ore 8 odierne, sono intervenuti in Via Luzzena ed in Via Comunale Casalbono, tra Borello e Teodorano, per supportare gli autisti di due camion trasportanti tacchini che sono rimasti bloccati sulla banchina a bordo strada.
L’intervento
In Via Luzzena per l’importanza del carico e la forte inclinazione laterale del veicolo si è reso necessario l’intervento di gru private per rimettere in ordine di marcia il veicolo.
In Via Comunale Casalbono, poco distante dal precedente intervento, i Vigili del fuoco hanno effettuato il recupero, consentendo all’autista di riprendere il proprio percorso.
I conducenti sono incolumi.
Per garantire la sicurezza delle operazioni, si è reso necessario chiudere al traffico la strada. Presente sul posto la polizia locale per i rilievi di legge.